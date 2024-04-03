花蓮強震！新壽、台壽、遠雄啟動保戶關懷　保費、借款利息可緩繳

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同時，保單借款利息應繳月為今年4月份並符合受災對象者，經受災保戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳6個月；房屋借款人確因這次受災損致還款困難者，經受災保戶之申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延（緩繳）1年。
遠雄人壽也在第一時間啟動緊急應變措施，即時掌握保戶相關災情狀況，並於第一時間聯繫各地營業處同仁，確認所有同仁安全無虞，各地服務同仁也已主動了解災情關切保戶，給予協助，亦針對地震受災保戶提供4大保戶關懷服務措施，若因這次受災造成事故傷害，保戶可檢附相關證明先行送件，其餘理賠文件及手續後補，以加速處理作業，優先審理賠付；受災保戶凡其保單應繳日期為本次災害發生日起至今年7月31日者，提出申請且經受理，可提供保費緩繳3個月（自應繳日起算，含寬限期）。
若遠雄人壽受災保戶自這次災害發生日起至今7月31日前提出申請且經受理，保單借款利息得減免3個月，且保單借款利息得緩繳3個月。同時，受災保戶自本次災害發生日起至今7月31日前提出申請且經受理，提供保單補發免收工本費服務。
台灣人壽及中信產險同樣也成立「緊急應變關懷小組」，啟動5大緊急應變措施，包括「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「補發保單工本費優惠」、「展延房屋貸款本金及利息1年」中信產險也成立「災損服務中心」，由專人主動聯繫保戶關心狀況，並啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務，亦提醒民眾注意餘震與人身安全、檢查家中建築物是否受損，盡量避免前往受災地。
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