台積電不怕！科技大廠遇地震啟動保護機制　還有「這項」優勢

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台灣位於地震帶，但台灣世界級的科技大廠也多聚集於竹科、南科與中科，這是因為看好群聚效應。其實台灣自921大地震之後，就對機台防震措施相當重視，台積電官網上也註明公司有著超越法規要求的地震防護機制，不僅在震後全面檢視所有廠房與設施，陸續裝設阻尼器補強廠房結構，同時更積極採用新的設備減震與隔震技術，來降低地震可能對營運帶來的風險。
也因此，2016年2月6日芮氏規模6.6美濃大地震發生時，台積電位於南科的晶圓6廠與晶圓14廠歷經成立以來最大強震，但廠房建物結構卻能毫無損傷、且無化學品洩漏、機台移位、火警、人員傷亡等情形。雖然產能一度出狀況，產線一度停擺，但憑著群聚效應的優勢，工程師南北調度因應，狀況很快就排除，且當年的損失對照獲利數字可說是只占微幅一小部分。
難怪台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音與總裁魏哲家總說會繼續深根台灣，因為在台灣有產業群聚效應，每當台積電竹科廠製程發生異常，只要一通電話 工程師就會在短時間內抵達並解決問題。如今，不只台積電廠房機台都有防震機制，整個竹科、南科企業廠房都有了防震管理概念。
竹科管理局也曾表示，自921大地震之後，各家廠房機台防震設備大升級，只要測得4級以上地震，重要機台就會啟動防護機制成為待機狀態。而面板大廠友達與群創也同樣有相關措施，4級以上就會啟動機台保護裝置而停機。群創今日指出，第一時間已照標準程序，確認廠區人員安全，部分廠區進行人員疏散，目前人員安全，廠區部分機台啟動保護性自動停機，進行系統檢查中，對廠區運作影響不大。
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