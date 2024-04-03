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台積電不怕！科技大廠遇地震啟動保護機制　還有「這項」優勢

▲台灣自921大地震之後，科技大廠更注重機台的防震措施，若測得4級以上，就會啟動機台保護裝置待機。若真有災情，產業群聚效應就展現優勢，工程師可隨時南北調度，迅速恢復生產線，將損失降到最低。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台灣自921大地震之後，科技大廠更注重機台的防震措施，若測得4級以上，就會啟動機台保護裝置待機。若真有災情，產業群聚效應就展現優勢，工程師可隨時南北調度，迅速恢復生產線，將損失降到最低。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

今（3）日上午7時58分，花蓮地區發生芮氏規模7.2有感地震，全台都超有感，新竹市4級、雲林、嘉義、台南也有4級，目前竹科、中科與南科尚無災情傳出，台積電表示影響在估算中，有啟動部分疏散。其實，台灣自921大地震之後，科技大廠更注重機台的防震措施，若測得4級以上，就會啟動機台保護裝置待機。若真有災情，產業群聚效應就展現優勢，工程師可隨時南北調度，迅速恢復生產線，將損失降到最低。

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花蓮今日發生7.2強震，竹科表示目前供電正常，未收到廠商回報重大災情，但持續關注中。南科也回報暫無影響。中科管理局表示，根據規定，地震震度5級以上，將啓動園區巡廠等巡查作業，今天測得4級，經聯繫各家廠商回報，目前營運一切正常。台積電表示，今日有數起餘震，為確保人員安全，依公司內部程序部分廠區已進行疏散，工安系統正常。詳細情況目前尚待確認中。聯電則指出人員均安，機台部分停機，工程人員努力盤點與復機中。

台灣位於地震帶，但台灣世界級的科技大廠也多聚集於竹科、南科與中科，這是因為看好群聚效應。其實台灣自921大地震之後，就對機台防震措施相當重視，台積電官網上也註明公司有著超越法規要求的地震防護機制，不僅在震後全面檢視所有廠房與設施，陸續裝設阻尼器補強廠房結構，同時更積極採用新的設備減震與隔震技術，來降低地震可能對營運帶來的風險。

也因此，2016年2月6日芮氏規模6.6美濃大地震發生時，台積電位於南科的晶圓6廠與晶圓14廠歷經成立以來最大強震，但廠房建物結構卻能毫無損傷、且無化學品洩漏、機台移位、火警、人員傷亡等情形。雖然產能一度出狀況，產線一度停擺，但憑著群聚效應的優勢，工程師南北調度因應，狀況很快就排除，且當年的損失對照獲利數字可說是只占微幅一小部分。

難怪台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音與總裁魏哲家總說會繼續深根台灣，因為在台灣有產業群聚效應，每當台積電竹科廠製程發生異常，只要一通電話 工程師就會在短時間內抵達並解決問題。如今，不只台積電廠房機台都有防震機制，整個竹科、南科企業廠房都有了防震管理概念。

竹科管理局也曾表示，自921大地震之後，各家廠房機台防震設備大升級，只要測得4級以上地震，重要機台就會啟動防護機制成為待機狀態。而面板大廠友達與群創也同樣有相關措施，4級以上就會啟動機台保護裝置而停機。群創今日指出，第一時間已照標準程序，確認廠區人員安全，部分廠區進行人員疏散，目前人員安全，廠區部分機台啟動保護性自動停機，進行系統檢查中，對廠區運作影響不大。

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