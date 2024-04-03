黃子佼性騷不起訴！持有「偷拍少女影片」罰120萬 還要寫悔過書
藝人黃子佼遭控對網紅性騷擾、性侵，台北地檢署依涉犯妨害性自主等罪偵辦，全案終結，性侵部分罪嫌不足，告訴人與黃子佼已和解並撤回告訴，予不起訴，不過檢方在在搜索時查獲黃子佼持有7個兒少性影像，檢方給予2年緩起訴，需支付公庫120萬元，同時要求黃子佼寫下1200字悔過書。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，黃子佼遭控曾在民國102年2、3月間在台北市信義區某工作室內，利用拍攝大尺度攝影作品機會，違反女子意願，對其強制性交、強制猥褻、強制拍攝影片等。台北地檢署在2023年8月4日發動搜索約談，黃子佼應訊後被諭令35萬元交保，並限制出境、出海，同時須依保護令，禁止騷擾、接觸被害人及其家屬。
檢察官偵辦後認為，黃子佼並無暴力、脅迫或威壓的行為，告訴人就部分重要情節，表示無法記憶或無印象，案發後也沒有尋求司法協助進行採證或就醫求診，缺乏客觀事證足認黃男有強制性交、猥褻等犯行，從搜索扣案的相關電腦、硬碟、記憶卡等證物，均查無黃男有對女子強制拍攝影像的事證，由於雙方已和解，告訴人已具狀請求撤回告訴並為不起訴處分，因此將黃子佼不起訴處分。
※【NOWnews 今日新聞
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