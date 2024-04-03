快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

地震致景美夜市「大樓傾斜」　里長陳千惠親證實：誤傳！本來就歪

▲今早花蓮發生芮氏規模7.2強震，網傳強震使新北市文山區景美夜市一處「大樓傾斜位移」，景行里里長陳千惠親口證實「誤傳！本來就這樣設計」。（圖／翻攝自Google Map）
▲今早花蓮發生芮氏規模7.2強震，網傳強震使新北市文山區景美夜市一處「大樓傾斜位移」，景行里里長陳千惠親口證實「誤傳！本來就這樣設計」。（圖／翻攝自Google Map）

記者蕭涵云/台北報導

今（3）日上午7時58分花蓮發生芮氏規模7.2強震，全台有感劇烈搖晃、餘震不斷，各地災情受到民眾關注。稍早網傳強震使新北市文山區景美夜市一處「大樓傾斜位移」，照片瘋傳讓網友擔憂不已。《NOWnews今日新聞》找到景行里里長陳千惠，致電詢問災情，里長親口證實「誤傳！本來就這樣設計」。

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花蓮7.2強震震撼全台，是921後最大地震，氣象署示警3天內還有6.5至7餘震。各地陸續傳出災情，不過稍早網傳因強震使新北市文山區景美夜市一處「大樓傾斜位移」，照片看上去疑似整棟歪斜，讓網友都擔憂不已。

▲網路謠傳新北市文山區景美夜市一處「大樓傾斜位移」。（圖／翻攝自Google Map）
▲網路謠傳新北市文山區景美夜市一處「大樓傾斜位移」。（圖／翻攝自Google Map）
該大樓位於景美景文街與車前路交岔口，一樓是中醫診所與服飾店面、二樓還有運動中心，《NOWnews今日新聞》找到景行里里長陳千惠，致電詢問災情，陳里長受訪親口證實「誤傳！那棟大樓本來就這樣設計」，還透露「這去年就已經被報過了」，希望大家不要再以訛傳訛。

▲從景美夜市這側看上去，該大樓外層設計造成誤解。（圖／翻攝自Google Map）
▲從景美夜市這側看上去，該大樓外層設計造成誤解。（圖／翻攝自Google Map）
透過Google Map街景查看，該處大樓主體以玻璃帷幕設計，面向景文街一側多了一斜面設計包覆半棟大樓，從景美市場看過去因視角容易誤以為大樓傾斜，但從路口這角度看過去，就能輕易看出斜面僅是大樓外層的設計。

▲文山區景美的景文街與車前路交岔口，即可看出該棟大樓完整造型。（圖／翻攝自Google Map）
▲文山區景美的景文街與車前路交岔口，即可看出該棟大樓完整造型。（圖／翻攝自Google Map）
▲景行里里長陳千惠接受電訪，親口證實又是誤傳。（圖／翻攝自陳千惠景行里FB）
▲景行里里長陳千惠接受電訪，親口證實又是誤傳。（圖／翻攝自陳千惠景行里FB）

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