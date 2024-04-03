快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

7.2強震！LINE緊急開啟「安全通報」功能　好友名單報平安一次看

▲今（3）早花蓮發生6級強震，LINE火速開啟LINE安全通報服務，方便民眾快速報平安。（圖／翻攝畫面）
▲今（3）早花蓮發生6級強震，LINE火速開啟LINE安全通報服務，方便民眾快速報平安。（圖／翻攝畫面）

記者周淑萍/綜合報導

今（3）早地震不斷，中央氣象署資訊顯示，首次地震發生在07:58，震央位於台灣東部海域，芮氏規模7.2的強震，且後續餘震不斷，全台各地都感覺到強震的威力，各地也陸續傳出災情，首當其衝的就是花蓮最大震度為6級，宜蘭、苗栗、台中、彰化、北部為5級，嘉義、雲林、高雄為4級。對此，LINE火速啟動「LINE安全通報」，可以讓用戶報平安。

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今早發生7.2強震，且持續有餘震發生，LINE火速開啟「LINE安全通報」服務，為加速全台用戶立即回報自己的安全狀況，LINE已於台灣時間2024年4月3日上午9:40在台灣開啟「LINE安全通報」機制，預計於3小時左右完成全台用戶推送。

▲LINE火速啟動「LINE安全通報」，可以讓用戶可以即時報平安。（圖／翻攝手機）
▲LINE火速啟動「LINE安全通報」，可以讓用戶可以即時報平安。（圖／翻攝手機）
LINE用戶可於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」欄位中，快速的點選目前狀態，同時可快速查看親友目前是否回報安全，與了解最新消息。如果LINE中有國外的親友，對方也能看到用戶在LINE安全通報中點選的狀態。

根據LINE指出，「LINE安全通報」是全國性的功能，目前無法只鎖定單一縣市，且該功能由LINE團隊開啟與關閉。目前「LINE安全通報」的開啟情況有：

1、芮氏規模 6（含）以上且造成嚴重損害的地震

2、影響強烈且造成嚴重損害的颱風

3、其他情況嚴重的大型事件

當此功能開啟時，符合對應LINE版本的台灣用戶，就會在LINE「主頁」看到「LINE安全通報」欄位，適用版本為LINE 12.7.0（含） 以上，Android 與 iOS 雙平台都可使用。目前未支援電腦版。

▲ 民眾可以回報自己的安全狀態，點選「回報我的狀況」，即可進一步點選「我很安全」或是「我有受影響」，並選擇下方的預設訊息，例如「我沒事，請別擔心」。（圖／翻攝手機）
▲ 民眾可以回報自己的安全狀態，，並選擇下方的預設訊息，例如「我沒事，請別擔心」。（圖／翻攝手機）

🟡「LINE安全通報」3功能

📍1  民眾可以回報自己的安全狀態，點選「回報我的狀況」，即可進一步點選「我很安全」或是「我有受影響」，並選擇下方的預設訊息，例如「我沒事，請別擔心」。

📍2查詢好友的安全狀態
於LINE主頁中的「好友名單」處，點選「安全通報」，即可看到好友目前回報的狀態。

📍3瞭解更多相關資訊
於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」欄位中，點選「瞭解更多」，會連結至與此緊急事件相關。

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