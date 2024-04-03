7.2強震！LINE緊急開啟「安全通報」功能　好友名單報平安一次看

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LINE用戶可於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」欄位中，快速的點選目前狀態，同時可快速查看親友目前是否回報安全，與了解最新消息。如果LINE中有國外的親友，對方也能看到用戶在LINE安全通報中點選的狀態。
根據LINE指出，「LINE安全通報」是全國性的功能，目前無法只鎖定單一縣市，且該功能由LINE團隊開啟與關閉。目前「LINE安全通報」的開啟情況有：
1、芮氏規模 6（含）以上且造成嚴重損害的地震
2、影響強烈且造成嚴重損害的颱風
3、其他情況嚴重的大型事件
當此功能開啟時，符合對應LINE版本的台灣用戶，就會在LINE「主頁」看到「LINE安全通報」欄位，適用版本為LINE 12.7.0（含） 以上，Android 與 iOS 雙平台都可使用。目前未支援電腦版。
🟡「LINE安全通報」3功能
📍1 民眾可以回報自己的安全狀態，點選「回報我的狀況」，即可進一步點選「我很安全」或是「我有受影響」，並選擇下方的預設訊息，例如「我沒事，請別擔心」。
📍2查詢好友的安全狀態
於LINE主頁中的「好友名單」處，點選「安全通報」，即可看到好友目前回報的狀態。
📍3瞭解更多相關資訊
於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」欄位中，點選「瞭解更多」，會連結至與此緊急事件相關。
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