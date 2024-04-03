LeBron效率超高輕鬆得23分！湖人客場128:111退暴龍　近8戰搶7勝

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湖人首節就展開兇猛攻勢，多人輪流在外圍開炮，首節打完湖人取得34:25領先。次節兩隊投籃手感皆火燙，但湖人還是略勝一籌，以64:58帶著6分領先結束上半場。易籃後，湖人在第三節靠著LeBron James帶領之下，開局打出14:6的高潮，單節打出36:21的猛攻，三節打完湖人就領先達21分，比賽勝負也就此定調，末節雙方都提早將主力換下場，終場湖人就以17分之差擊敗暴龍。
LeBron James這兩場面對籃網、暴龍隊的比賽展開「全力詹模式」，根據美媒統計，LeBron在最近兩場比賽中，合計得到63分11籃板14助攻，投籃則是29投23中，命中率高達79.3%，三分球更是11中10，命中率91%，真實命中率為93.1%，正負值則是+35。
湖人本場比賽D'Angelo Russell 攻下全隊最高25分外帶7助攻，LeBron James得到23分4籃板9助攻，Anthony Davis貢獻21分12籃板，八村壘本場先發出賽挹注14分4籃板4助攻。暴龍方面RJ Barrett攻下全場最高28分加上6籃板6助攻，後衛Immanuel Quickley得到20分6助攻，中鋒Kelly Olynyk貢獻14分7籃板4助攻。
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