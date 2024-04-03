花蓮7.2強震「餘震大爆發」！規模5以上已10起 恐還有6.5至7餘震
今（3）日上午7點58分，花蓮外海發生規模芮氏規模7.2地震，隨後餘震不斷，截至上午10點40分，前後已經出現33起餘震，其中芮氏規模超過5的已有10起，超過6的共有2起，最大餘震規模則是上午8點11分的6.5，中央氣象署地震中心主任吳健富提醒，預估3到4天內可能發生芮氏規模6.5到7.0地震。
記者張志浩／綜合報導
截至上午10點40分，本起花蓮強震已發生33起餘震，最大餘震規模則是上午8點11分的6.5，而上午10點14分，還有芮氏規模6.2的餘震，餘震頻率會再進3天達最高峰，民眾務必特別留意。
吳健富指出，由於本起花蓮7.2地震的能量不會一次透過主震釋放，因此在未來3到4天內會再發生芮氏規模6.5至7餘震發生。而今天地震由於深度僅15.5公里，屬於極淺層，震央又靠陸地相當近，因此全台都有搖晃感，北台灣則因彭蒂和高樓效應，有更大的震度。
吳健富指出，本次地震發生原因，是台灣東部外海處於菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊交界，該地區本就是地震好發區，能量累積相當快速，所以發生地震機率相當高，據歷史統計，該區域過重現過22起芮氏規模6以上地震，前一次是2022年12月15日的芮氏規模6.5。