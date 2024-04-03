花蓮7.2強震921後最大！李錫堤：雙主震機率低　有感餘震持續3週

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李錫堤說明，本次花蓮強震主因是該區域處於菲律賓板塊和歐亞大陸板塊的交界處，由於震央很靠近陸地，因此和台灣東部更遠端的海溝並無關係，而以該區域過往情況來看，雖然地震頻繁，但芮氏規模7.2其實已經算是大規模地震，但地震本身很難預測，只能說上午芮氏規模7.2的地震，高機率就是本次地震序列的主震，中央氣象署地震中心主任吳健富也指出，7.2「應該就是主震」。
李錫堤指出，過去台灣東部外海的「海溝型地震」備受關注，不過此次地震與其無關，海溝型地震的位置還要再往東部外海延伸幾公里，且若是海溝型地震，能量釋放會更大，動輒就是芮氏規模8以上，台灣未來10年內，東部外海其實都要小心芮氏規模8以上的海溝型地震，屆時東半部等地靠近震央，預估震度恐達6強以上，台北盆地也會因地形，震度被放大，對建築物、人口密集的地方將有很大的考驗。
此外，針對本次地震引起的餘震，李錫堤認為，板塊交界帶本身就是一個極大的斷層，而當地段出現許多分支，都是容易導致地震頻繁發生的原因，目前看來，本起地震的「有感餘震」持續3個禮拜跑不掉，不過餘震會程「指數型衰退」，無論是數量或強度，都會慢慢降低，目前當務之急就是持續關注餘震，以免影響救災行動。
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