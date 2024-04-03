快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

花蓮7.2強震921後最大！李錫堤：雙主震機率低　有感餘震持續3週

▲今（3）日上午花蓮外海突發芮氏規模7.2的全台有感強震，許多民眾擔憂這並非主震，後續可能還有更大規模地震。（圖／記者張志浩攝）
▲今（3）日上午花蓮外海突發芮氏規模7.2的全台有感強震，許多民眾擔憂這並非主震，後續可能還有更大規模地震。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

今（3）日上午花蓮外海突發芮氏規模7.2的全台有感強震，後續餘震不斷湧現，許多民眾擔憂，本次是否會像2022年918池上地震，或日本311地震，先出現一起較大規模的地震之後，再發生一起更大規模的「主震」，對此中央大學應用地質研究所教授李錫堤接受《NOWnews》採訪時提及，根據當地地質結構，芮氏規模7.2已經相當大了，「雙主震」情況機率偏低，應優先關注餘震是否影響救災。

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回顧2022年9月17日晚間9點41分，台東關山發生芮氏規模6.4地震，當時各界街以為後續餘震會越來越小、趨緩，沒想到9月18日下午2時44分，台東池上再度發生芮氏規模6.8地震，當時中央氣象局宣佈，6.8地震「才是主震」，先前70幾次的地震，包括芮氏規模6.4地震，都屬於「前震」。

李錫堤說明，本次花蓮強震主因是該區域處於菲律賓板塊和歐亞大陸板塊的交界處，由於震央很靠近陸地，因此和台灣東部更遠端的海溝並無關係，而以該區域過往情況來看，雖然地震頻繁，但芮氏規模7.2其實已經算是大規模地震，但地震本身很難預測，只能說上午芮氏規模7.2的地震，高機率就是本次地震序列的主震，中央氣象署地震中心主任吳健富也指出，7.2「應該就是主震」。

▲日前台東6.8級強震造成高寮大橋倒塌，橋面斷成好幾截。今日適逢「國家防災日」，上午9時21分會向全國民眾發出地震速報測試。（圖／記者陳明安攝）
▲2022年「918池上強震」，前一天先出現規模6.4的前震，隔天再有6.8主震。（圖／記者陳明安攝）
李錫堤指出，過去台灣東部外海的「海溝型地震」備受關注，不過此次地震與其無關，海溝型地震的位置還要再往東部外海延伸幾公里，且若是海溝型地震，能量釋放會更大，動輒就是芮氏規模8以上，台灣未來10年內，東部外海其實都要小心芮氏規模8以上的海溝型地震，屆時東半部等地靠近震央，預估震度恐達6強以上，台北盆地也會因地形，震度被放大，對建築物、人口密集的地方將有很大的考驗。

此外，針對本次地震引起的餘震，李錫堤認為，板塊交界帶本身就是一個極大的斷層，而當地段出現許多分支，都是容易導致地震頻繁發生的原因，目前看來，本起地震的「有感餘震」持續3個禮拜跑不掉，不過餘震會程「指數型衰退」，無論是數量或強度，都會慢慢降低，目前當務之急就是持續關注餘震，以免影響救災行動。

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