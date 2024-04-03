全台大地震！嚇壞奧地利學生妹 剛從花蓮回到台北：當下有點恐慌
今（3）日上午7時58分台灣東部海域發生規模7.2的強烈地震，各地傳出災情，一位來自奧地利的23歲大學生Andjela，來台灣參加大學旅遊團，一早才剛從花蓮回到台北，她表示，帶團的導師來自地震頻發的伊朗德黑蘭，因此來台之前就已經有心理建設，只是當下還是有一點恐慌。
記者路皓惟/台北報導
Andjela才剛從花蓮回來，昨日造訪了太魯閣國家公園，她在受訪時表示：「地震發生的時候，我們只是有一點驚嚇，因為我們是來這裡參加大學旅行的，而我們的導師來自德黑蘭，他給我們講了很多關於地震的事情，事前有做一些心理準備，只是根本沒想到會發生這種事。」
Andjela提到，先前才參觀位於台中市霧峰區的921地震教育園區，直言看到當時地震的慘況，至今仍讓她心有餘悸。
Andjela目前就讀於維也納工業大學，參加大學旅遊營，造訪中國、香港和台灣各大城市，她表示，「我們已經來到台灣一個星期，整個旅遊團計畫在台灣待兩週。」
Andjela對台灣的自然美景和人文風情留下深刻印象，特別是喜歡台灣東部的慢活氛圍，「我想這是整個旅行最棒的一部分。」此外，她也特別詢問本報記者台灣是否很常發生地震，願台灣一切平安。
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