全台大地震！嚇壞奧地利學生妹　剛從花蓮回到台北：當下有點恐慌

▲奧地利的23歲大學生Andjela來台灣參加大學旅遊團，碰上全台大地震，直言當下有一點恐慌。（圖／記者路皓惟攝）
▲奧地利的23歲大學生Andjela來台灣參加大學旅遊團，碰上全台大地震，直言當下有一點恐慌。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟/台北報導

今（3）日上午7時58分台灣東部海域發生規模7.2的強烈地震，各地傳出災情，一位來自奧地利的23歲大學生Andjela，來台灣參加大學旅遊團，一早才剛從花蓮回到台北，她表示，帶團的導師來自地震頻發的伊朗德黑蘭，因此來台之前就已經有心理建設，只是當下還是有一點恐慌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Andjela才剛從花蓮回來，昨日造訪了太魯閣國家公園，她在受訪時表示：「地震發生的時候，我們只是有一點驚嚇，因為我們是來這裡參加大學旅行的，而我們的導師來自德黑蘭，他給我們講了很多關於地震的事情，事前有做一些心理準備，只是根本沒想到會發生這種事。」

Andjela提到，先前才參觀位於台中市霧峰區的921地震教育園區，直言看到當時地震的慘況，至今仍讓她心有餘悸。

Andjela目前就讀於維也納工業大學，參加大學旅遊營，造訪中國、香港和台灣各大城市，她表示，「我們已經來到台灣一個星期，整個旅遊團計畫在台灣待兩週。」

Andjela對台灣的自然美景和人文風情留下深刻印象，特別是喜歡台灣東部的慢活氛圍，「我想這是整個旅行最棒的一部分。」此外，她也特別詢問本報記者台灣是否很常發生地震，願台灣一切平安。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

更多「0403花蓮大地震」相關新聞。

屢傳災情！崇德段走山、大清水隧道路基消失　空勤總隊空拍畫面曝

25年來最強！台灣規模7.2地震　外媒關心災情也擔心「護國神山」

「7.2強震」逼近921大地震！25年前最大慘劇　100秒震垮5萬棟房

中和新北環狀線捷運明顯位移！現場民眾嚇到：「實在太誇張」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞