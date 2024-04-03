我是廣告 請繼續往下閱讀
屏東景點：日式居酒屋
鮨十二居酒屋
對於平時愛吃日本料理的人來說，到了屏東就不能錯過鮨十二居酒屋！無論是想品嚐肥美的比目魚握壽司、新鮮的生魚片盛和、香氣四溢的烤竹莢魚都不成問題。配著令人垂涎欲滴的美食，自然也要搭配店家精選的各式生啤與清酒，或是與三五好友們點一盤生蠔 SHOT，體驗搭配烈酒與海鮮的完美組合，讓難忘的夜晚更加精彩盡興。
地址：屏東縣屏東市瑞民路26號
電話：08-7227172
網址：IG
營業時間：17：30～00：30（每週一公休）
櫻島居酒屋
台灣近年來興起了老屋新生的風潮，各地都有許多富含歷史文化的特色老宅，被重新規劃整理成好吃又好玩的觀光景點。而在屏東也不例外，勝利星村創意生活園區不但散發著濃濃的復古情懷，人氣居酒屋櫻島也座落於此，遊客們能在參觀遊玩一整天之後，來此大啖可口又平價的烤物、炸物、丼飯以及各式日式小菜，為一天劃下完美的句點。
地址：屏東縣屏東市青島街79號
電話：0908-152-980
網址：IG
營業時間：18：00～23：30（每週二公休）
屏東景點：異國風情酒吧
野海子 • WILD KID BAR
如果有計劃造訪墾丁，便推薦來到南灣沙灘一遊。此地有規劃完善的休憩區，遊客不僅能在有救生員看守的海域中安心玩水，一旁更座落著整排風情各異的餐廳與酒吧，上岸就可以隨時飽餐一頓。其中，野海子 • WILD KID BAR 供應選擇多樣的美式料理與調酒，偌大的戶外座位區氣氛放鬆怡人，不時還會遇到現場吉他演出，為用餐的遊客們增添不少驚喜。
地址：屏東縣恆春鎮南灣路223號南灣遊憩區內
電話：0912-332-524
網址：IG
營業時間：12：00～23：00
騎士咬一口 Biker Bite
一瞧見街角獨樹一幟的美式霓虹招牌，就可以知道騎士咬一口 Biker Bite 到了！位於商圈內的這間酒吧交通便捷且氛圍熱鬧，充滿了美國西部路邊的重機騎士餐廳風格。不僅如此，店內所供應的餐點品項著實多元，除了必備的雞翅等炸物之外，還有火鍋、麻油雞飯等不同選擇，配上吸睛浮誇的各種調酒，營造出活力十足的用餐環境。
地址：屏東縣屏東市逢甲商場22號
電話：08-7336763
網址：IG
營業時間：18：00～00：00
屏東景點：璀璨夜景
大武觀海步道（大武山觀景台）
若想在南台灣賞夜景，大武山可謂是最受歡迎的人氣地點。走上大武觀海步道，只要半小時左右就能夠輕鬆抵達觀景台，白天的視野遼闊、花草飄揚，很適合爸媽們帶著孩子來踏青。而到了晚上則搖身一變成為約會聖地，由點點星空襯托著眼前一望無際的海景，增添了不少浪漫氣息，不愧是被當地人稱為「大武後花園」的秘境。
地址：屏東縣泰武鄉北大武山登山步道
電話：08-7882647
網址：大武觀海步道
營業時間：24小時
紫心樓
論及屏東縣最具話題性的 IG 打卡景點，莫過於泰武鄉的天空步道了。其實這道架在高空中的夢幻走廊，屬於武潭村紫心樓民宿園區內的設施，但即使並未訂房入住於此，仍然可以在步道的開放時間內入園參觀，並付費享受山泉泡湯三溫暖、輕食甜點下午茶，讓忙碌的現代人得以卸下一身疲憊與壓力，在獨一無二的天空之城徹底放鬆紓壓。
地址：屏東縣泰武鄉武潭村老潭巷7號
電話：08-7920377
網址：紫心樓
營業時間：10：00～20：00（每週二公休）
立即加入台灣好農，【屏東】在地伴手禮輕鬆外送到你家
延伸閱讀：
- 屏東親子飯店｜帶孩子到墾丁渡假村體驗彩虹滑梯、水上樂園，來場難忘的親子之旅
- 東港一日遊｜屏東最熱門的教堂在東港！網友大推吃過就離不開的胡椒蝦料理
原文出處 : ReadyGo 屏東景點｜可以吹著海風欣賞夜景的屏東！盤點屏東的夜生活
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw