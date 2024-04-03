行動不便者遇到地震怎麼辦？消防署：3大避難原則要記好

▲台灣今（3）日發生強震，內政部消防署提醒行動不便者的緊急避難原則。（圖／內政部消防署官網）
▲台灣今（3）日發生強震，內政部消防署提醒行動不便者的緊急避難原則。（圖／內政部消防署官網）

記者陳郁柔／台北報導

台灣今（3）日上午7點58分發生芮氏規模7.2強震，8點11分又再度出現餘震，芮氏規模6.5，截至早上11點，餘震不斷，內政部消防署也在網站上提醒民眾，遇到地震該如何保護安全，其中行動不便者須趴下、掩護，用手或包包護住頭部及頸部，並確保手杖在手邊以便震後移動需要使用。

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內政部消防署針對行動不便者，提出3大地震緊急避難原則，「趴下/固定、掩護、穩住」：

1、趴下、掩護：用手或包包護住頭部及頸部，並確保手杖在手邊以便震後移動需要使用。

2、掩護：使用行動輔具或坐輪椅的朋友，除需先「固定」行動輔具或輪椅外，建議要把身體壓低，以手邊的包包或坐 墊等物品保護頭頸部，並保持彎腰狀態直到地震搖晃停止。若身邊真的沒有包包或坐墊等物品的話，那就用雙手保護自己的頭頸部，以避免受傷。

3、穩住：雙手無法舉起保護頭部者，遠離可能的掉落物，請家人或身邊的人幫忙保護您的頭部。

至於身心障礙者也應做好防震準備，有七大重點：

1、建立個人緊急聯絡網

2、在生活中每一個重要場所，包含住家、工作地點、學校等找尋信任的親友，或是詢問村里長社區是否有防災志工，在緊急時可以來幫助您。

3、找一位離您比較遠（如不同村里）的緊急聯絡人，避免鄰近的緊急聯絡人遭受同樣災害而無法前來幫助您。

4、將您家裡的備份鑰匙交給一位緊急聯絡人。

5、共同討論緊急應變計畫：

根據您的需求，和您的緊急聯絡人共同討論緊急應變計畫並演練。

6、讓緊急聯絡人知道您的緊急用品儲放處。

7、若您需要依靠生命維持設備或是仰賴照顧服務員，請您的緊急聯絡人在緊急時，務必主動確認您的狀況。

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