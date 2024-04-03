台灣強震撼動鄰國！菲律賓發佈海嘯警報 害怕「巨浪來襲」
我國於今（3）日早上發生規模7.2大地震，菲律賓發佈海嘯警報，深怕巨浪來襲。20年前南亞曾發生「印尼大海嘯」，造成鄰國傷亡慘重，台灣地震後菲律賓政府立刻呼籲民眾嚴防「海嘯巨浪」，同時敦促全國沿海地區居民撤離。
國際中心賴正琳／綜合報導
《法新社》報導，菲律賓國家地震研究所在通報中提及：「強烈建議以下省分沿海地區民眾立即撤離至地勢較高處或向內陸地區移動。」菲律賓國家地震研究所表示，根據海嘯波模型，菲律賓從北到南23個省分的沿海地區「料將出現海嘯巨浪」，但不包括首都馬尼拉。
菲律賓政府指出，第一波海嘯預計在格林威治時間零時33分至2時33分（台北時間8時33分至10時33分）之間來襲，浪高「可能不是最大，但這些巨浪可能將持續數小時」。菲律賓國家地震研究所指出：「在上述省分港口、河口或近岸淺水區的船舶持有人，應將船隻固定並遠離濱水區。」
今年恰逢奪走逾30萬人性命的印尼大海嘯發生後20週年，當時許多遊客趁著聖誕節假期到東南亞度假，然而印尼海底一場芮氏規模達到9.0的巨震帶起了大浪，這場大地震不僅重創蘇門答臘島，就連波斯灣和非洲東岸也遭受波及，短短一日內便有23萬人罹難，後續搜救和災害評估，則發現有超過30萬人失蹤，海嘯的威力令人怵目驚心。