特企／Oe bar＆private club以父親之名　開創高質感生活空間

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品牌的命名及LOGO設計，承載著創辦人對於家庭的深刻情感。在父親突然離世後，創辦人決定用父親的小名「oe」來命名，以這樣的方式來紀念和傳承父愛。LOGO中的「O」代表著團圓，中間的紅酒杯則是對高質感生活的追求。而「1120214」，是父親身故的日期，這些元素共同編織成一個滿載深情與故事的品牌象徵。
「晩點見-生蠔調酒」，是「Oe bar & private club」的招牌之作，背後是調酒師（闆娘-小阿姨）經歷了20年的工藝沉淀與創新結合的結晶。這款調酒的創意起源於對生蠔的新鮮探索與呈現，希望透過不一樣的方式，讓顧客體驗到生蠔與調酒完美結合的獨特口感。
在提供溫馨舒適環境的同時，「Oe bar & private club」對於原材料的選擇也極為講究。堅持使用無化學添加的自製水果乾，並希望未來能與本土果農合作，推廣台灣當地的水果。這不僅是對顧客負責的表現，也反映了品牌對於品質的堅持與對土地的情感。
「Oe bar & private club」將繼續朝著私人招待所的目標邁進。短期內將集中於累積與專業知識的深化，中長期則將尋找更適合的地點，進一步落實品牌的長遠願景。開拓新通路、加盟等可能性也在規劃之中，期望能讓更多人感受到「Oe bar & private club」所帶來的獨特體驗。
「Oe bar & private club」從紀念父愛到創造溫馨空間，從提供高質感生活到推廣本土文化，每一步都反映出創辦人對於生活的熱愛與追求。未來，我們期待看到「Oe bar & private club」帶給更多人的驚喜與感動。