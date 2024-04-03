地震保命3步驟！9種情境「怎麼做」一圖看懂：一堆人開門都做錯
今（3）日花蓮發生芮氏規模7.2強震，是台灣921後的最大地震，一上午餘震不斷，規模5以上已11起、最大規模6.5，全台有感相當震撼。不少人一遇地震便驚慌失措，內政部消防署分享「地震來臨保命3步驟：趴下、掩護、穩住」，更詳細繪圖告知民眾地震時身處9種情境「到底該怎麼做」，通通一圖看懂，原來一堆人先開門都做錯。
記者蕭涵云/綜合報導
花蓮7.2強震全台震撼，氣象署已示警3天內恐還有6.5至7餘震。幫大家再次複習，遇到地震來臨保命3步驟為「趴下、掩護、穩住」，只要一有感覺到地震發生時，首先就是要「趴下」，身體採低姿勢進入桌子下方進行「掩護」，並一手保護頭頸部、一手握住桌腳「穩住」，學生在教室、上班族在辦公室都適用。面臨強震其實人也很難站穩，這時要放低重心，以避免因站不穩而跌倒、或碰撞重要器官等傷害。
若地震來臨時，身邊沒有桌子或堅固物品可掩護，請記得千萬不要慌張、別急著往室外移動，因為在搖晃過程中移動，很有可能就會被掉落的物品砸傷。不少人一遇到地震便驚慌失措，急忙想開門逃離，反而容易在搖晃的危險情境中受傷。
例如人在房間睡覺時發生地震，可留在床上臉部朝下、縮起雙腳，以棉被、枕頭保護身體與頭頸，直到搖晃停止；人在室外也可拿起隨身物品保護頭部與頸部，並注意上方可能掉落的磁磚、招牌等危險物品；而在廁所、電影院等室內，也不要急著離開，應盡量壓低身體、直接以身邊物品保護頭頸，保持彎腰狀態直到地震停止。
若人在車上則盡快安全減速、開啟警示燈於路邊安全的空曠停車，避免高強度地震下行進，容易導致車禍或翻車；而內政部消防署分享的圖片，也可看出行人可於人行道或郊外空曠處，同樣採取「趴下、掩護、穩住」3步驟保命，並留意鄰近高牆或建築物可能也有物品掉落或倒塌危機。
特別注意，若人在廚房而爐火正在使用，請立即關閉爐火並就地緊急避難；但如果人不在廚房，請先就地避難，不要冒然衝去關火，以免過程中容易受傷，可待搖晃停止後再注意爐火。