柔腸寸斷！花蓮7.2強震癱瘓東部交通　25處公路傳災情、5處封閉

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1.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K至168K。
2.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K至69K。
3.花蓮縣秀林鄉台8線110K+200至187K+800。
4.台14甲線18K翠峰路段，預警性封閉管制上山車（只出不進）。
5.台8線114K+600大禹嶺路段，管制往花蓮車輛（只出不進）。
而災阻路段9處則有：
1.花蓮縣秀林鄉台9線南下143K+100（和平溪河川橋）伸縮縫隆起無法通行。
2.花蓮縣秀林鄉台9線158K+600（下清水橋長度25M）落橋阻斷。
3.花蓮縣秀林鄉台9線165K+350 （崇德路段）落石坍方，雙向阻斷。
4.花蓮縣秀林鄉台9丁線67K~67K+200（仁清隧道）兩端洞口落石。
5.花蓮縣秀林鄉台8線185K（太魯閣牌樓）多處坍方落石，無法通行。
6.宜蘭縣大同鄉台7甲線36.8K（米摩登路段）邊坡坍方阻斷。
7.台14甲線23K+400鳶峰路段，邊坡坍方全車道封閉阻斷。
8.台8線95K+600榮興路段，邊坡坍方全車道封閉阻斷。
9.台8線臨37便道23K中橫便道，邊坡坍方全車道封閉阻斷。
另外，道路災情11處包括：
1.台7線10K+200零星落石。
2.台8線98K榮興路段，邊坡土石坍方，單線雙向通行。
3.宜蘭縣蘇澳鎮台9線114K+500~120K （東澳路段）沿路零星落石。
4.花蓮縣秀林鄉台9線147k+900（和平路段）落石。
5.花蓮縣秀林鄉台9線148K+600（和平路段）落石。
花蓮縣秀林鄉台9丁線51K+900 （澳花隧道）落石。
6.花蓮縣秀林鄉台9丁線64+500 （仁清隧道外）落石
7.花蓮縣秀林鄉台9丁線65+100 （仁清隧道外）路面開裂。
8.花蓮縣壽豐鄉台11線5K+500（花蓮大橋）路面開裂。
9.花蓮縣壽豐鄉台11線9K（鹽寮路段）路面隆起。
10.台14甲線18K+700翠峰路段，零星落石掉落，單線雙向通行。
11.台14甲線26K鳶峰路段，邊坡土石坍方，單線雙向通行。
公路局呼籲用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路局智慧化省道即時交通資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及公路總局呼籲民眾特別注意本局道路訊息及警廣訊息，並掌握地震區域路況預為規劃行程因應。