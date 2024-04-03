地震來了毛小孩怎麼辦？獸醫曝4大原則：地震包、平日訓練不可少

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、貓咪地震包
食物：無論平時貓咪吃什麼，地震包內都需要備有三天份的口糧，確保貓咪短時間內可以餐餐無虞。此外，由於考慮到食物保存問題，建議還是以乾糧為主。
餐具：以方便攜帶為主，作為吃飯喝水用途。
替代用貓砂盆、貓砂：飼主可以選用鋁製烤盤或是其他方便攜帶的淺盤，作為替代用的貓砂盆。並備妥小份量、貓習慣使用的貓砂。
寵物的照片：並在照片後標明該寵物的姓名、品種、年齡、性別、花色等特徵。在飼主可能無法使用手機或網路時，可利用照片先尋找走失的寵物。
常用藥物：考量到動物醫院同樣可能受天災影響無法營業，若飼主的貓咪需要長期服藥，最理想的是飼主能預先備妥至少2週的藥物，以確保避難過程中，貓咪的病情不受到太大的影響。
鎮靜、安撫用品：可使用噴劑型的費洛蒙，噴灑在貓咪躲藏的空間，或是可使用同樣有鎮靜、緩和效果的貓音樂，或是飼主的撫摸動作也能有安撫行為。
備用手電筒：逃難過程當中，照明是非常重要的事情，手電筒隨手可得，避免當下環境昏暗，看不清楚周邊環境跟物品。
二、平時的訓練及習慣
以安全性考量，飼主應該選用硬式外出籠，並在內放置貓咪喜歡的毛毯、食物、玩具等，讓貓咪在平時就習慣待在外出籠內。更理想的情況，則是在平時透過簡易的訓練技巧，當貓咪聽到特定訊號時（可能是哨音、特定的指令、手勢等），就會直接跑進外出籠內，確保災害來臨時的安全。
此外，如果貓咪數量較多時，要記得面對災害，貓咪生存率會比人類高，因此，若面對無法把全數貓咪帶走的情況，優先確保自己的安全。
三、第二個安置點
考量到住處有可能受災情影響無法居住，因此，需要幾個可臨時收托貓咪的口袋名單。最理想的地點是離飼主住家不要太遠，有地利之便，並能讓飼主放心將貓咪安置在那一段時間，例如環境及信用優良的寵物旅館、中途之家、親友住處，或是有收托的動物醫院等。
四、飼主的聯絡資訊
通常貓咪都會施打晶片，確保貓咪走失時能安全回到身邊，但同樣的，也可以把飼主的連絡資訊寫在貓的外出籠或是安全頸圈上，雖然安全頸圈有可能在貓咪逃跑躲藏的過程中脫落，但聊勝於無才是減少風險的辦法。
此外，貓行為獸醫師林子軒也提醒，貓咪若從飼主的手邊逃跑，切記勿驚慌失措。貓在逃避躲藏的前24-48小時內，通常會在原先逃脫點300公尺範圍內。若飼主過度叫喊、大動作的敲打，則有可能造成反效果，造成貓咪更加躲藏起來，或是逃離原先地點到更遠的地方。讓自己保持冷靜，在夜深人靜時，帶著貓咪喜歡的食物、熟悉氣味的玩具、用品等，輕聲呼喚貓咪的名字，才能提高尋找到貓咪的機會。
更多「0403花蓮大地震」相關新聞。