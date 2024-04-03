7.2強震全台有感！花蓮港多個碼頭災損 港務公司啟動7項作為應變
花蓮地區今（3）日上午7時58分，發生芮氏規模7.2強震，花蓮港務分公司立即成立緊急應變小組，並會同港警、港消等相關單位進行港區全面性巡查，巡查結果災損計有#17碼頭背填陷約12公分、#19及#20碼頭斷面被填陷落約20公分、#20~#21碼頭中斷面陷落約30公分、#20~#22背填陷落約40公分、#24碼頭壟起50公分、#25碼頭壟起70公分、西堤與#25碼頭轉碼頭陷落約50公分；
記者林莞茜／綜合報導
港務公司表示，港區#22、#24橋經檢視後橋樑主結構體及各構件目前無立即危險及損壞，為維護港區船舶裝卸作業安全，立即暫停碼頭裝卸作業並撤離人員，由港警就外港區域進行人車管制，另中油公司於地震後立即關閉油閥並進行檢視，經初步檢視港區各輸油管線正常，後續將持續監視觀察。
港務公司也立即於上午10時30分，由花蓮港務分公司王派峰總經理再次召集航港局東部航務中心、港務警察總隊、港務消防大隊花蓮港、進行緊急應變及復原會議。會中除再次確認港區損害情形外，請各單位配合7項作為：
1.請各單位落實巡查，如發現後續災情請立即通報監控中心彙整，巡港期間請巡檢人員特別注意人身安全。
2.經工程處確認港內橋樑無立即危險，5艘在港船舶在安全無虞前提下盡速完成裝卸作業並運離港區。
3.通知花蓮縣報道安會報替代道路暫停開放供借道車輛通行。
4.配合交通部航港局於4月4日起執行海運疏運任務。
5.4月6、7日東堤釣魚活動暫停辦理。
6.在港船舶出港後立即進行碼頭全面安全檢測，並於碼頭安全無虞下，規畫適當車輛行車動線，並依貨種指泊適當碼頭，以維持港區正常營運。
7.各碼頭損壞情形，應依使用需求及修復難易度排定碼頭修復順序，修復金額盡快估算並尋求經費支援。