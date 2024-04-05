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味全龍球迷都超大咖！孫協志進場放閃夏宇童　三上悠亞慶祝總冠軍

▲前「暗黑天后」三上悠亞去年替味全龍隊開球後，直接變成球迷，在味全龍奪下2023年總冠軍之後，還特別發文慶祝。（圖／NOWnews攝影中心）
▲前「暗黑天后」三上悠亞去年替味全龍隊開球後，直接變成球迷，在味全龍奪下2023年總冠軍之後，還特別發文慶祝。（圖／NOWnews攝影中心）

記者詹鎰睿／綜合報導

中華職棒第35年球季已經正式開打，歷經去年的國際賽以及大巨蛋的效應後，今年的棒球熱度越來越高，就連演藝圈都在討論，明星都願意買票進場看球，讓球迷們又驚又喜。對此，《NOWnews今日新聞》特別統整，在演藝圈中究竟有哪些藝人是衛冕軍味全龍的球迷呢？

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▲（圖／孫協志IG）
▲孫協志（左）一有空檔就會帶著緋聞女友夏宇童（右）看球。（圖／孫協志IG）
職棒元年就在看球！資深老龍迷孫協志

說到味全龍，孫協志絕對是龍迷最具代表性的球迷之一，他也多次公開分享，自己從職棒元年就跟著外公一起進到高雄立德棒球場看比賽，包含「一代龍」球星郭建霖、黃煚隆、陳金茂，甚至坎沙諾等外籍選手，孫協志都能一一背出。

隨著味全龍重新加入中華職棒後，孫協志一有空檔就會現蹤天母棒球場看球，對於球迷寒暄來者不拒，偶爾也能看到他帶著緋聞女友夏宇童出沒，還經常被導播鏡頭拍到，所幸球迷們都很善良，給予兩人很大的空間，大家早已司空見慣。

▲趙駿亞經常出沒在天母棒球場，替味全龍應援加油，也拍下許多好照片，與球迷一同享受比賽。（圖／趙駿亞IG）
▲趙駿亞經常出沒在天母棒球場，替味全龍應援加油，也拍下許多好照片，與球迷一同享受比賽。（圖／趙駿亞IG）
鋼鐵龍迷趙駿亞！味全龍比賽都不缺席

同樣是職棒元年龍迷的趙駿亞，可擁有「鋼鐵龍迷」稱號，他曾回憶，當年味全龍一拿到總冠軍後，每場都擠爆超過萬位球迷，學生時期還瘋狂到直接加入龍迷的後援會，就連衣服品味都受到味全龍影響，除了紅色，其他都不穿。

熱愛棒球的趙駿亞，幾乎都能在天母棒球場看到他的身影，還帶領吳婉君、廖威廉等眾多演藝圈好友一同進場支持，有趣的是，趙駿亞還會開心到跟大家一起跳舞擊掌，是真心喜歡、打從心底支持的球隊，去年見證味全龍拿下總冠軍，還讓趙駿亞忍不住感動到流淚，成為龍迷津津樂道的話題。

▲三上悠亞來台灣開球，遭到日本網友炎上爆發爭議，對此，暗黑達人一劍浣春秋則認為。（圖／NOWnews攝影中心）
▲三上悠亞來台灣開球，即便天公不作美，當天仍造成球迷轟動，近乎滿場。（圖／NOWnews攝影中心）
三上悠亞開球變龍迷！蔡阿嘎跟老婆反目

去年10月，味全龍砸下重金邀請前日本「暗黑天后」三上悠亞來台開球，雖然天公不作美，雨勢讓比賽打打停停，但三上悠亞相當敬業，跟著小龍女跳好跳滿，待到將近午夜才下班回家，在台人氣大幅上升，也開啟和味全龍的緣分，值得一提的是，味全龍奪下2023年總冠軍之後，人在日本的三上悠亞也開心在社群平台上發文慶祝，間接成為龍迷一分子。

知名網紅YouTuber蔡阿嘎，雖然是一位超級象迷，但她的老婆「二伯」卻恰恰相反，剛好是中信兄弟的世仇「味全龍球迷」。在2022年，味全龍球團就特別邀請二伯來開球，結果蔡阿嘎竟帶著他的團隊舞龍舞獅，跟老婆現身天母球場，他為了力挺中信兄弟，硬是套上一件黃色球衣代表忠誠，為當天帶來滿滿的話題性。

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▲蔡阿嘎（左二）與老婆二伯（右三）曾替味全龍主題日開球，二伯也說她是龍迷，正好跟象迷的老公對上，增添許多話題。（圖／二伯IG）
▲蔡阿嘎（左二）與老婆二伯（右三）曾替味全龍主題日開球，二伯說她是龍迷，正好跟象迷的老公對上，增添許多話題。（圖／二伯IG）

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