味全龍球迷都超大咖！孫協志進場放閃夏宇童　三上悠亞慶祝總冠軍

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說到味全龍，孫協志絕對是龍迷最具代表性的球迷之一，他也多次公開分享，自己從職棒元年就跟著外公一起進到高雄立德棒球場看比賽，包含「一代龍」球星郭建霖、黃煚隆、陳金茂，甚至坎沙諾等外籍選手，孫協志都能一一背出。
隨著味全龍重新加入中華職棒後，孫協志一有空檔就會現蹤天母棒球場看球，對於球迷寒暄來者不拒，偶爾也能看到他帶著緋聞女友夏宇童出沒，還經常被導播鏡頭拍到，所幸球迷們都很善良，給予兩人很大的空間，大家早已司空見慣。
鋼鐵龍迷趙駿亞！味全龍比賽都不缺席
同樣是職棒元年龍迷的趙駿亞，可擁有「鋼鐵龍迷」稱號，他曾回憶，當年味全龍一拿到總冠軍後，每場都擠爆超過萬位球迷，學生時期還瘋狂到直接加入龍迷的後援會，就連衣服品味都受到味全龍影響，除了紅色，其他都不穿。
熱愛棒球的趙駿亞，幾乎都能在天母棒球場看到他的身影，還帶領吳婉君、廖威廉等眾多演藝圈好友一同進場支持，有趣的是，趙駿亞還會開心到跟大家一起跳舞擊掌，是真心喜歡、打從心底支持的球隊，去年見證味全龍拿下總冠軍，還讓趙駿亞忍不住感動到流淚，成為龍迷津津樂道的話題。
三上悠亞開球變龍迷！蔡阿嘎跟老婆反目
去年10月，味全龍砸下重金邀請前日本「暗黑天后」三上悠亞來台開球，雖然天公不作美，雨勢讓比賽打打停停，但三上悠亞相當敬業，跟著小龍女跳好跳滿，待到將近午夜才下班回家，在台人氣大幅上升，也開啟和味全龍的緣分，值得一提的是，味全龍奪下2023年總冠軍之後，人在日本的三上悠亞也開心在社群平台上發文慶祝，間接成為龍迷一分子。
知名網紅YouTuber蔡阿嘎，雖然是一位超級象迷，但她的老婆「二伯」卻恰恰相反，剛好是中信兄弟的世仇「味全龍球迷」。在2022年，味全龍球團就特別邀請二伯來開球，結果蔡阿嘎竟帶著他的團隊舞龍舞獅，跟老婆現身天母球場，他為了力挺中信兄弟，硬是套上一件黃色球衣代表忠誠，為當天帶來滿滿的話題性。
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