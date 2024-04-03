地震受災保戶看過來！保險業啟動關懷措施保費緩繳、傷亡慰問金

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國壽指出，針對應繳月為113年4月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳3個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至今年6月底前如首次純增10萬元以內的保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息。另外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳3個月的貼心服務。
此外，國泰產險亦掌握最新近況，協助後續客戶理賠服務事宜。因此次震災所致傷害的保戶，提供醫療或身故證明文件，即可快速理賠。國泰產險已主動聯繫投保住宅地震險保戶，只要房屋嚴重傾斜或倒塌，即快速理賠臨時住宿費用20萬元。另也派員主動致電關心企業保戶，提供保戶理賠諮詢及委任公證人服務。
富邦人壽也已在第一時間啟動10大保戶服務應變措施，掌握事故資訊，加強各地通報機制，提供關懷與必要協助，如保戶因震災成為受災戶，將提供24小時服務專線、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、免費保單補發、快速理賠服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商等多項緊急應變方案與關懷措施，申請期間：即日起至7月30日止，並加強各地通報機制，提供關懷與必要協助。
富邦人壽指出，針對應繳月為今年3月至7月的續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷的保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或EASY PAY線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊。
凱基人壽第一時間啟動緊急應變小組，主動關懷保戶事故狀況，給予必要之協助，提供快速理賠、住院預付金、保費緩繳、保單貸款優惠、房貸紓困、旅平險彈性調整 等6大服務，其中續期保費應繳日期於今年4月3日至7月3日者，可申請將保費繳款期限延長至應繳日起算3個月；若保戶住院治療且符合相關規範，即可申請最高10日，上限新台幣6萬元之住院預付金。保戶自即日起至明年4月3日已申請辦理或新增的保單貸款，符合申請資格者，提供緩繳6個月利息。
南山人壽、南山產物啟動緊急應變及關懷措施，包括提供不幸身故、受傷保戶/受災戶慰問金、安家補償慰問金以及保單借款紓困、房屋貸款紓困等，並整合企業資源，派員前往關心受災保戶及家屬，其中保戶不幸身故每人10萬元、非保戶5萬元、保戶若在加護病房每人6萬元、非保戶3萬元、一般病房保戶每人2萬元、非保戶1萬元；受災戶因房屋毀損無法居住提供安家補償慰問金每戶5萬元； 於災害發生日前已辦理保單借款的受災戶，可申請展延借款本息6個月，展延期間免收保單借款利息。
受災戶為南山人壽房屋貸款戶，可申請房屋貸款本息紓困，本金及利息展延半年或部分本金展延1年，展延的本利將於紓困到期後分期攤還；受災戶續期保費之應繳日於災害發生日起3個月內者，繳費期限得延長3個月。同時，針對地震可能釀成的災害，南山產物隨時掌握最新情況，並協助保戶後續理賠申請。
保誠人壽也提供6大保戶關懷措施，協助受影響保戶，包括保險費緩繳、免費補發保單、新貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金3個月、快速理賠等提供全方位保障服務，主動關懷，並提供受災保戶即時的協助。
合庫人壽則實支實付型醫療及傷害醫療保險一律開放醫療副本收據理賠；保戶保費應繳日於事故發生後3個月內，審核通過後可緩繳保費3個月，震災保戶保單借款新貸或增貸件免息3個月、補發保單免收工本費。
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