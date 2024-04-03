清明連假急返鄉！民航局協調加開往返花蓮3班機、晚間擬再加派
明天開始就是清明節4天連假，許多民眾急著返鄉過節，但花蓮地區今（3）日上午發生芮氏規模7.2大地震，陸路交通中斷，交通部民用航空局緊急協調華信與立榮航空，共增開3班加班機，疏運災區民眾返鄉；金門等離島也受濃霧影響導致航班取消，民航局也緊急協調航港局啟動海運疏運。
記者李琦瑋／台北報導
民航局指出，明天開始就是清明節4天連假，離島空中疏運今天即開始進入高峰，上午花蓮地震又造成鐵、公路交通中斷，為了救災需求，國軍運輸機目前優先投入疏運救災人力與物資前往東部，協助離島疏運機會降低，請旅客妥為規劃行程。
民航局表示，由於正值清明疏運高峰，航空公司運能相當吃緊，經過協調，華信航空已於中午12點40分加開一班高雄飛往花蓮加班機，回程下午14點20分自花蓮飛往高雄；19點45分將再加開一班加班機，由台中飛往花蓮，回程21點20分由花蓮飛往台中。
今天傍晚17點30分，立榮航空也將加開一班台北飛往花蓮加班機，回程18點50分自花蓮飛往台北，民航局仍持續與航空公司協調，預計晚間離峰時段能再支援東部。
離島部分，民航局表示，上午許多航班受濃霧影響取消，松山機場與金門機場均有不少旅客等候，航站均提供飲水給現場旅客，現場秩序良好。民航局已經緊急協調航港局啟動B計畫，由「金瑞龍」號於14點30分自金門搭載300名旅客前往布袋。