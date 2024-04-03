康康遇7.2全台強震嚇傻急護5歲女！12歲兒在校慘被砸傷
今（3）日台灣早上7點58分發生有感地震，持續1分鐘，初判包括花蓮、宜蘭、竹苗、中部、北部等震度4級以上，引起全台民眾恐慌，今天恰巧在台北有活動的藝人康康，受訪時提到女兒當場嚇到，兒子則是在學校時意外被椅子上掉下來的雜物砸傷。
記者吳雨婕／台北報導
康康推出首張兒歌專輯《兒歌狂響曲》，邀來5歲女兒對唱，非常的俏皮，他提到會做這張專輯，是因為今年56歲的他，對於世事感到無常，「其實就像是地震，意外跟明天不知道哪個先來，也不知道能陪孩子們多久，就想多做一點事情。」講到地震，康康提到，地震發生當下自己也受到驚嚇，「這算是經歷過最長的一次地震，這次大概一分鐘，連續搖了兩次。」
康康透露，第二次地震時，先去廁所找女兒，把女兒抱出來安撫，康康女兒與兒子在媒體訪問期間也來到現場見爸爸，記者關心詢問康康女兒有沒有被地震嚇到，康康女兒不斷點頭，童言童語表示剛剛還有地震。至於康康12歲的兒子則是在地震時已經在學校，還因此被放在椅子上的雜物砸到，頭上腫了2公分的包，目前已經冰敷做緊急處理。
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