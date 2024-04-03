台股遭強震一度嚇跌200點！防震概念股出頭　鋼鐵人回歸

我是廣告 請繼續往下閱讀
權值股方面，台積電開在盤下，最低點來到778元，終場收跌10元或1.27%，收在780元，短期均線失而復得；鴻海則是開低走高，尾盤買單挹注拉抬，終場收在平盤價位159元，持穩在15年半以來新高價格；不過聯發科就沒有這麼好運，午盤一度翻紅走高，可惜尾盤賣單調節翻黑，終場下跌5元或0.43%，收在1160元。
今日盤面資金簇擁方向很明顯跟地震有關，早盤水泥、電器、玻璃、鋼鐵等類股多檔應聲亮燈漲停，其中又以鋼鐵類股表現最強勁，類股指數大漲1.4%，位居今日族群漲幅冠軍，中鋼構開盤直奔漲停，可惜隨後立即打開，終場收漲1.9%，其餘個股表現，新鋼大漲逾8%，燁興上漲近5%，海光、長榮鋼上漲逾4%，春源、千興上漲逾3%，中鴻、官田鋼、豐興、彰源也有逾2%漲幅。
此外，生技股今日也有不俗表現，類股指數上漲逾1.3%，主要是因為醫療產業預估獲利再度出現明顯上修，已有多檔生技股基金在第一季出現二位數報酬率。法人認為，儘管近期生技股已大幅反彈，但其評價面上仍便宜。因此，在台股修正之際，資金也開始往避險面的生技股移動，杏國、保瑞藥業、欣大健康亮燈漲停，昱展新藥、台燿上漲逾半根停板。
軍工股今日也有表現，東典、龍德造船亮燈漲停。