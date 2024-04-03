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台股遭強震一度嚇跌200點！防震概念股出頭　鋼鐵人回歸

▲今（3）日上午7點58分發生芮氏規模7.2強震，餘震也不斷，連帶拖累台北股市開低，指數一度大跌196.91點、低點為20269.66點，終場收跌80.13點或0.39%，收在20386.44點。（圖／NOWnews資料照片）
▲今（3）日上午7點58分發生芮氏規模7.2強震，餘震也不斷，連帶拖累台北股市開低，指數一度大跌196.91點、低點為20269.66點，終場收跌80.13點或0.39%，收在20386.44點。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（2）日全數收黑，再加上今（3）日上午7點58分發生芮氏規模7.2強震，餘震也不斷，連帶拖累台北股市開低，指數一度大跌196.91點、低點為20269.66點，不過隨後有買盤挹注，跌點收斂到80.13點或0.39%，收在20386.44點，成交量為3503.35億元；此外今日收週線，大盤週線呈現連4紅。

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台股遭強震之際，中小型股開盤也遭遇賣壓，不過跟大盤不同的是、櫃買股市在買盤挹注之下，尾盤翻紅成功，最高點來到255.38點，終場上漲0.13點或0.05%，收在254.92點，日K連4紅，週線連3紅。今日各股成交量排行前五名為：緯創、鴻海、一詮、中工、群創；個股成交值排行榜前五名為：緯創、台積電、鴻海、廣達、一詮。

權值股方面，台積電開在盤下，最低點來到778元，終場收跌10元或1.27%，收在780元，短期均線失而復得；鴻海則是開低走高，尾盤買單挹注拉抬，終場收在平盤價位159元，持穩在15年半以來新高價格；不過聯發科就沒有這麼好運，午盤一度翻紅走高，可惜尾盤賣單調節翻黑，終場下跌5元或0.43%，收在1160元。

今日盤面資金簇擁方向很明顯跟地震有關，早盤水泥、電器、玻璃、鋼鐵等類股多檔應聲亮燈漲停，其中又以鋼鐵類股表現最強勁，類股指數大漲1.4%，位居今日族群漲幅冠軍，中鋼構開盤直奔漲停，可惜隨後立即打開，終場收漲1.9%，其餘個股表現，新鋼大漲逾8%，燁興上漲近5%，海光、長榮鋼上漲逾4%，春源、千興上漲逾3%，中鴻、官田鋼、豐興、彰源也有逾2%漲幅。

此外，生技股今日也有不俗表現，類股指數上漲逾1.3%，主要是因為醫療產業預估獲利再度出現明顯上修，已有多檔生技股基金在第一季出現二位數報酬率。法人認為，儘管近期生技股已大幅反彈，但其評價面上仍便宜。因此，在台股修正之際，資金也開始往避險面的生技股移動，杏國、保瑞藥業、欣大健康亮燈漲停，昱展新藥、台燿上漲逾半根停板。

軍工股今日也有表現，東典、龍德造船亮燈漲停。

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