強震撼台股？端看製造業！分析師：零星停機影響有限

美國股市昨（2）日全數收黑，台灣今（3）日上午7點58分發生芮氏規模7.2強震，餘震不斷，連帶拖累台北股市開低，盤中一度大跌近200點，下殺到20269點，但盤中跌幅收斂，終場跌80.13點，收在20386.44點，成交量為3503.35億元。有分析師指出，台股今日下挫主要還是美股與台積電ADR走低所致，回顧過去921大地震，以及2016美濃地震，以921影響最深，但其他大地震影響有限，最主要還是看製造業有沒有受衝擊。
記者許家禎／台北報導
針對台股今日拉回下挫，但盤面資金簇擁方向很明顯跟地震有關，早盤水泥、電器、玻璃、鋼鐵等類股多檔應聲亮燈漲停，其中又以鋼鐵類股表現最強勁，類股指數大漲1.4%。為此，亞洲投顧分析師鄭偉群表示，地震規模很大，許多投資人也被嚇醒，但目前來看，產業面沒有什麼影響，尤其是製造業，目前看起來還好，只有零星的停機狀況，但也都陸續恢復生產，影響應該是還好，即使有影響，3、5天之後也會回歸基本面。
鄭偉群回顧921大地震，台股暫停交易一個禮拜，台灣科技製造業也受到非常大的衝擊，有的公司廠房暫停營運生產，好幾天甚至幾個禮拜。台積電雖然有防震措施與結構，但如果地震規模太大，精密機台受到位移，晶圓製作也會受到影響，尤其晶圓生產需要幾個月，當時確實影響出貨，許多科技大廠也是同樣狀況，但921之後，科技大廠紛紛強化防震措施，現在也都運行得不錯。
鄭偉群指出，921之後台灣科技產業重建，隨後迎來半導體業榮景，台灣廠商實力反而被全世界知道。他指出，台股今日偏弱、台積電終場跌10元，收在780元，跌幅1.2%，主要是聯準會「放鷹」，美股四大指數齊跌的關係，再加上台積電ADR跌近1%，以及清明連假前，交投清淡所致，今日台積電漲多後拉回、以及大盤地震洗盤反而是好事，投資人原本預期利空，但有些股票反而拉動了，這些可以特別留意。
※【NOWnews 今日新聞
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