7.2強震釀災！郵局啟動保戶關懷 房貸戶提供1年寬限期、修繕貸款
台灣今（3）日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，並持續傳出災情，中華郵政宣布，提供快速理賠、相關保戶和房貸戶關懷措施，包括放寬並加速理賠，寬延繳納保險費與新增的保單借款免息，受災房貸戶可申請1年寬限期，並提供小額修繕房屋貸款，借款額度為新台幣20萬元至50萬元間。
記者顏真真／台北報導
中華郵政表示，若因地震不幸罹難保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認後在相關單據上簽名，即可於郵局先行領取基本保額理賠款；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付。上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補齊。
同時，中華郵政也寬延繳納保險費與新增的保單借款免息，自這次災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月），保險費再給予3個月延長寬限期間；受災保戶可申請新增的保單借款免息3個月，若保險單如有毀損，免費補發保險單。
在房貸戶關懷措施部分，自這次災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新台幣20萬元至50萬元間。