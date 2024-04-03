康康副業慘賠200萬！悄悄收攤無人知 自爆想辦生前告別式
56歲的康康於2010年結婚，婚後育有一子一女，他近來為了兒女推出首張全新兒歌專輯《兒歌狂響曲》，還與女兒一起合唱〈按摩師昏倒了〉，充滿童趣又俏皮。而康康今（3）日受訪時提到，他先前投資的副業慘賠200萬，已經在過年前收攤。談到黃明志日前的「生前告別式」引起熱議，康康不諱言的說，其實自己也動念想要辦，只不過時間點會是在10年後。
記者吳雨婕／台北報導
康康提到財產都在太太名下，就連通告費都全數交給老婆，只有出門上班的時候才會跟太太拿錢，過去因為收入豐厚，一個月都能賺進500萬，所以對於朋友借錢都很大方，如今收入一個月最多只有50萬，直接少一個0，他透露藝人馬國畢曾跟他借了200萬，現在只剩下欠款5萬。想到當年到處借給別人錢，康康坦言有點後悔，「那個年代這樣過日子不知道要幹嘛，我沒有跟任何人收過利息，現在也沒錢可以借人。」
康康表示當年全盛時期手上有過8棟上億房產，現在只剩下5棟，其中2棟有在收房租，收房租的其中一棟在大陸杭州，掛的是老婆的名字，是當年求婚是買給她的。康康還透露，之前投資擔擔麵副業，沒想到才僅僅一年就賠了快200萬，所以副業在過年前就收攤，而製作這張專輯則是花了約250萬元，讓他忍不住表示：「乾脆還是做自己想要的事情。」先前還被演唱會主辦單位騙500萬，談到官司進度，他提到騙他的人已經被關了，還在打官司中。
4月1日是愚人節，當天歌手黃明志大開自己玩笑，分享黑白照，還舉辦告別式，嚇壞不少人，談到「生前告別式」，康康提到其實有想過要辦，「我希望在生前的時候，知道朋友的看法、或是不滿，但朋友應該不會講不滿的話啦，因為我還是活著。」還打趣地說：「棺材裝的是死人，不是老人。」
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