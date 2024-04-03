松山機場湧人潮！花東班機排爆　老夫妻返鄉受阻卻見「最美風景」

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NOWnews今日新聞記者實際前往松山機場，機場大廳人潮湧現，除了原本預計搭飛機前往金門、澎湖的民眾外，飛往台東、花蓮的乘客也很多，各航空公司櫃台人員忙得不可開交。
松山機場服務處表示，目前選擇改搭飛機的民眾眾多，不方便透露相關人數資訊，不過立榮加開往花蓮的一航班，將於17時30分起飛，目前人數已滿，約莫14時左右，候補人數已來到約80號，飛往台東的航班候補數更排近百號。
一名老奶奶告訴NOWnews今日新聞記者，自己與丈夫原本預計將搭上10點的台鐵回台東關山，無奈班次停駛，只好轉往松山機場欲搭飛機返鄉。豈料，抵達機場時，現場人潮湧現，台東航班座位已滿，候補排近百號，櫃台人員說「機會不大」。她無奈表示，要是能搭上10點那班台鐵，現在可能已經到家了，最後搖搖頭苦笑道「回不了家也沒辦法。」
雖然清明成功返鄉希望渺茫，但老奶奶卻仍開心的跟記者分享一路上發生的溫馨小故事。由於與丈夫兩人習慣搭乘台鐵往返台北與花蓮，加上不熟悉台北交通路線，突然要改搭飛機讓他們相當苦惱，不知道要怎麼到機場，更不知道怎麼買票。
好在有熱心的民眾協助老夫妻叫車前往松山機場，並幫助他們了解交通路線。好不容易抵達，正要開始煩惱如何買票時，一旁的警衛大哥主動引導兩人至櫃檯機台登記候補，耐心的說明目前情形，安撫可能會無法返鄉的情緒。兩老經歷幾番曲折卻還是可能回不了家，但心頭仍受「台灣最美風景」感動。
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