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松山機場湧人潮！花東班機排爆　老夫妻返鄉受阻卻見「最美風景」

▲NOWnews今日新聞記者實際前往松山機場，機場大廳人潮湧現。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲NOWnews今日新聞記者實際前往松山機場，機場大廳人潮湧現。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安/台北報導

今（3）日上午7時58分花蓮發生芮氏規模7.2強震，最大震度在花蓮和平鄉。台灣各地有感強烈搖晃持續一分鐘之久，新竹市4級、雲林、嘉義、台南也有4級，後續更持續出現多次餘震。花蓮有多棟房屋傾斜倒塌，蘇花公路也出現多處坍方，甚至還有行駛中的小客車慘遭土石崩落的巨石砸中，花東交通因震中斷，許多原本選擇開車或乘坐大眾運輸的民眾返鄉受阻，改以搭乘國內班機。

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為疏運旅客，立榮航空緊急加開往返台北－花蓮航班，華信稍早也加開往返台中－花蓮航班，供民眾多加利用，其中，台北飛往花蓮航班將於17時30分起飛，18時20分抵達。

NOWnews今日新聞記者實際前往松山機場，機場大廳人潮湧現，除了原本預計搭飛機前往金門、澎湖的民眾外，飛往台東、花蓮的乘客也很多，各航空公司櫃台人員忙得不可開交。

松山機場服務處表示，目前選擇改搭飛機的民眾眾多，不方便透露相關人數資訊，不過立榮加開往花蓮的一航班，將於17時30分起飛，目前人數已滿，約莫14時左右，候補人數已來到約80號，飛往台東的航班候補數更排近百號。

一名老奶奶告訴NOWnews今日新聞記者，自己與丈夫原本預計將搭上10點的台鐵回台東關山，無奈班次停駛，只好轉往松山機場欲搭飛機返鄉。豈料，抵達機場時，現場人潮湧現，台東航班座位已滿，候補排近百號，櫃台人員說「機會不大」。她無奈表示，要是能搭上10點那班台鐵，現在可能已經到家了，最後搖搖頭苦笑道「回不了家也沒辦法。」

雖然清明成功返鄉希望渺茫，但老奶奶卻仍開心的跟記者分享一路上發生的溫馨小故事。由於與丈夫兩人習慣搭乘台鐵往返台北與花蓮，加上不熟悉台北交通路線，突然要改搭飛機讓他們相當苦惱，不知道要怎麼到機場，更不知道怎麼買票。

好在有熱心的民眾協助老夫妻叫車前往松山機場，並幫助他們了解交通路線。好不容易抵達，正要開始煩惱如何買票時，一旁的警衛大哥主動引導兩人至櫃檯機台登記候補，耐心的說明目前情形，安撫可能會無法返鄉的情緒。兩老經歷幾番曲折卻還是可能回不了家，但心頭仍受「台灣最美風景」感動。


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