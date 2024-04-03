花蓮7.2強震釀災情！雄獅取消7天團客行程 改期轉團供500元優惠
花蓮今（3）日上午發生芮氏規模7.2大地震，受到地震影響，部分當地飯店、餐廳無法提供服務，雄獅旅遊表示，目前已積極與供應商保持聯繫，確實掌握最新狀況，並已主動取消部分花蓮團體行程，影響人數約6團、180人，後續花東團體行程將在保證旅客安全之前提下正常出團。可樂旅遊則公告，現正積極與花蓮當地供應商保持密切聯繫，後續團體旅遊部分將依照旅客定型化契約全力協助旅客將損失降至最低。
記者林莞茜／綜合報導
另考量旅客權益，針對參加4月3日至10日出發前往花蓮之團體行程旅客，若有改期、轉團之需求，將提供每人500元優惠；若有取消需求則可全額退費不收手續費。
此外，因今日台鐵東部幹線停駛，原訂於今日出發之鳴日廚房1日行程取消，旅客可全額退團；明日出發之鳴日號3日行程則依原訂計畫出發。若有改期、轉團之需求，將提供每人1,000元優惠；若有取消需求則可全額退費不收手續費。
可樂旅遊也公告，將以旅客安全為首要考量，積極與花蓮當地供應商保持密切聯繫，隨時掌握狀況，後續團體旅遊部分將依照旅客定型化契約全力協助旅客將損失降至最低，並密切關注各地狀況，確保各項安全無虞。