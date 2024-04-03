柯震東家慘變地震受災戶！柯爸「8千萬珍藏品全毀」心痛畫面曝光
地牛大翻身全台有感，今（3）日上午7點58分發生一起芮氏規模7.2劇震，震央位在花蓮縣東部海域；許多人從睡夢中被搖醒、通勤族迫使停在路邊，藝人柯震東的父親柯耀宗，家中價值新台幣8千多萬元的收藏品，因為這起地震的劇烈晃動、掉落一地，近乎全毀。
記者黃雅琪／綜合報導
自921大地震之後、長達25年以來，台灣今日再次出現芮氏規模7以上的劇震，造成震央花蓮地區災情頻傳；藝人柯震東的父親柯耀宗也成為受災戶，他在臉書哀嚎道：「可惜⋯⋯心疼了我的一些收藏，有些收藏再也買不到了！」柯耀宗附上家中藝術收藏品散落一地的照片，珍貴稀品一個個從櫃子上掉下來破碎、斷裂，難以修復。
柯耀宗是台灣本土服飾品牌Whiple的老闆，同時也有投資數家餐廳，平常有收藏藝術品的嗜好；雖然這起突如其來的大地震震毀了眾多珍藏品，但人平安就是最大的幸福。許多網友也湧入貼文留言安慰柯爸「哇！人沒事最重要，可以有空間再買一波了」、「柯爸柯媽人平安真的比較重要」、「身外之物，人沒事最重要。」
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