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台灣地震會搖動台積電嗎？外媒憂：若產線中斷　恐影響輝達、蘋果

▲全台地震晃不停，除了各地災情之外，各界甚至外媒都在關切台灣的「護國神山」台積電的最新情形。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）
▲全台地震晃不停，除了各地災情之外，各界甚至外媒都在關切台灣的「護國神山」台積電的最新情形。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）

記者鄭妤安/台北報導

今（3）日上午7時58分，台灣東部海域發生規模7.2地震，震央位於東經121.67度、北緯23.77度。最大震度在花蓮有6級，但全台都超有感，新竹市4級、雲林、嘉義、台南也有4級。除了各地災情之外，各界甚至外媒都在關切台灣的「護國神山」台積電的最新情形。

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全台地震晃不停，竹科大廠如台積電、聯電以及大面板廠友達、群創紛紛啟動疏散或機台防震SOP，台積電表示，相關影響仍在估算中，已啟動部分疏散，而日月光營運正常，目前竹科管理局未收到廠商回報重大災情，中科與南科尚無災情傳出，但持續關注中。

多家外媒關切台積電受地震影響的最新狀況，但多表示目前尚不清楚地震對台灣以及台積電基礎設施的全面影響，外媒記者尚未能立即聯繫到台積電發言人。

大馬媒體《The Edge》以「Will Taiwan’s earthquake shake up TSMC?（台灣地震會搖動台積電嗎？）」作為新聞標題，《彭博社》則表示，有部分員工撤離廠區，可能預示著該公司將生產延遲，而台積電生產若有任何中斷，都可能對其客戶如主要科技公司帶來不利影響，包括手機大廠蘋果（Apple）以及AI巨頭輝達（NVIDIA）。

《彭博社》也提到，這是台灣1999年以來最嚴重的地震，震央位於花蓮縣近海，引起海岸水位變化，地震發生後，台灣暫停了包括台北在內的主要城市地鐵營運，此次地震也導致全島超過30萬戶家庭斷電並造成財產損失。

台灣位於地震帶，但台灣世界級的科技大廠也多聚集於竹科、南科與中科，這是因為看好群聚效應，其實，台灣自921大地震之後，科技大廠更注重機台的防震措施，若測得4級以上，就會啟動機台保護裝置待機。若真有災情，產業群聚效應就展現優勢，工程師可隨時南北調度，迅速恢復生產線，將損失降到最低。

台積電官網上也註明公司有著超越法規要求的地震防護機制，不僅在震後全面檢視所有廠房與設施，陸續裝設阻尼器補強廠房結構，同時更積極採用新的設備減震與隔震技術，來降低地震可能對營運帶來的風險。

也因此，2016年2月6日芮氏規模6.6美濃大地震發生時，台積電位於南科的晶圓6廠與晶圓14廠歷經成立以來最大強震，但廠房建物結構卻能毫無損傷、且無化學品洩漏、機台移位、火警、人員傷亡等情形。雖然產能一度出狀況，產線一度停擺，但憑著群聚效應的優勢，工程師南北調度因應，狀況很快就排除，且當年的損失對照獲利數字可說是只占微幅一小部分。

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