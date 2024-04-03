台灣地震會搖動台積電嗎？外媒憂：若產線中斷　恐影響輝達、蘋果

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多家外媒關切台積電受地震影響的最新狀況，但多表示目前尚不清楚地震對台灣以及台積電基礎設施的全面影響，外媒記者尚未能立即聯繫到台積電發言人。
大馬媒體《The Edge》以「Will Taiwan’s earthquake shake up TSMC?（台灣地震會搖動台積電嗎？）」作為新聞標題，《彭博社》則表示，有部分員工撤離廠區，可能預示著該公司將生產延遲，而台積電生產若有任何中斷，都可能對其客戶如主要科技公司帶來不利影響，包括手機大廠蘋果（Apple）以及AI巨頭輝達（NVIDIA）。
《彭博社》也提到，這是台灣1999年以來最嚴重的地震，震央位於花蓮縣近海，引起海岸水位變化，地震發生後，台灣暫停了包括台北在內的主要城市地鐵營運，此次地震也導致全島超過30萬戶家庭斷電並造成財產損失。
台灣位於地震帶，但台灣世界級的科技大廠也多聚集於竹科、南科與中科，這是因為看好群聚效應，其實，台灣自921大地震之後，科技大廠更注重機台的防震措施，若測得4級以上，就會啟動機台保護裝置待機。若真有災情，產業群聚效應就展現優勢，工程師可隨時南北調度，迅速恢復生產線，將損失降到最低。
台積電官網上也註明公司有著超越法規要求的地震防護機制，不僅在震後全面檢視所有廠房與設施，陸續裝設阻尼器補強廠房結構，同時更積極採用新的設備減震與隔震技術，來降低地震可能對營運帶來的風險。
也因此，2016年2月6日芮氏規模6.6美濃大地震發生時，台積電位於南科的晶圓6廠與晶圓14廠歷經成立以來最大強震，但廠房建物結構卻能毫無損傷、且無化學品洩漏、機台移位、火警、人員傷亡等情形。雖然產能一度出狀況，產線一度停擺，但憑著群聚效應的優勢，工程師南北調度因應，狀況很快就排除，且當年的損失對照獲利數字可說是只占微幅一小部分。