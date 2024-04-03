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花蓮地震亂連假交通！國5取消匝道封閉、國道疏導措施一表看懂

▲交通部高速公路局今（3）日表示，因應花蓮地震，清明節連假取消4月4日、4月5日，國5石碇、坪林匝道封閉措施，其餘疏導措施維持。（圖／NOWnews攝影中心）
▲交通部高速公路局今（3）日表示，因應花蓮地震，清明節連假取消4月4日、4月5日，國5石碇、坪林匝道封閉措施，其餘疏導措施維持。（圖／NOWnews攝影中心）

記者李琦瑋／台北報導

明天起開始清明節4天連假，國道日前公布相關疏導措施，以疏運返鄉民眾，但花蓮今（3）日上午7點58分發生芮氏規模7.2強震，高速公路局預期國5旅次需求略降，可以其他疏導作為因應，爰取消國道5號4月4日0至12時及4月5日5至12時的石碇、坪林入口匝道封閉措施，其餘疏導措施維持。另提醒用路人，儘量減少東部相關行程。

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高公局日前指出，今年清明節連假為4月4日至7日，共計4天，預估假期交通量為111至123 mvk（百萬車公里）；其中首日即為清明節，研判一早即有大量返鄉掃墓車流，爰當日提前於5點開始至12點實施西部國道高乘載管制，及時段性封閉部分匝道、匝道儀控等措施；而南向可達72mvk，為平日的1.6倍，接近歷史最大量。

高公局說，其他日主要之交通管制措施為部分匝道及服務區便道時段性封閉、國5北向高乘載管制及匝道儀控等。

▲113年清明連假國道交通疏導措施一覽表。（圖／交通部高公局提供）
▲113年清明連假國道交通疏導措施一覽表。（圖／交通部高公局提供）
高公局透過大數據分析歷年清明節連假國道易壅塞時段路段，審慎研擬相關應變計畫及規劃交通疏導措施 ，並視天候狀況適時機動調整7大項措施：

一、匝道封閉：
(1) 113年4月4日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口。
(2) 113年4月5日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺。
(3) 113年4月6日及7日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

二、高乘載管制：
(1) 假期前2個週日—113年3月24日及31日，15至20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。
(2) 113年4月4日，5至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。
(3) 113年4月5日至7日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 (結束時間將視交通狀況機動調整)。

三、收費措施：
(1) 單一費率再7折：113年3月23日、24日、30日及31日，計4日。
(2) 單一費率：113年4月4日至7日。
(3) 暫停收費：113年4月4日至7日，每日0至5時暫停收費。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：
假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

六、替代道路：
(1) 國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(2) 國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(3) 國6台中往返南投地區，建議改走台63。
(4) 國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

七、暫停施工：
113年3月23日、24日、30日及31日全日與4月3日12時至4月7日24時止，本局所轄路段全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外）。

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