7.2地震時「一堆人在開車」！保命5原則要牢記：加速完全沒有用
今（3）日上午7點58分，花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，地震波傳遍全台，由於正逢上班時間，不少民眾都正在開車前往工作路上，若在高架橋、高速公路，晃動程度相當明顯，對此中央氣象署提醒，以今天最大地震震度「6強」來說，地表相當於以每小時1.8 公里的速度在移動，對行車相當危險，因此在地震時，絕對要以保命為第一考量，把握「5原則」，不要硬著頭皮繼續行駛。
記者張志浩／綜合報導
氣象署指出，當地震震度達到5級以上時，代表當地的「地動加速度」已經大於80 gal，也就是說，在地震的劇烈搖晃下，地表物體的加速度值超過每秒平方80公尺 ，這瞬間的加速度可以讓一輛跑車，從時速0 到100 公里，僅需約0.35秒。
若地震震度達6級的「烈震」，地表至少會以每秒50公分的速度在震動，換算時速為每小時1.8 公里，而若是7級的「劇震」，速度值更是達到了每秒140 公分，相當於每小時5.04公里的驚人。
1978年6月，日本宮城縣曾發生規模達7.4的海岸地震，當時有67%民眾回答有感受到強烈的晃動，更有68%人當下晃到無法開車而停車。氣象署提醒，當開車遇到地震，務必牢記5個原則：
🟡保持冷靜
🟡不要急踩煞車
🟡開警示燈
🟡緩慢減速
🟡視情況將車停至空曠處或下車避難
氣象署說明，由於無法精準預判即將來臨的地震有多大，所以為了安全起見，如果感受到地震，一定要適情況慢慢放緩車速、停車，找到安全的地方等待震動停止。下車時，也請帶走貴重物品，留下車鑰匙，讓後續救援行動更方便。此外，也請注意避免停靠在高樓大廈旁邊、橋樑下方或是懸掛物密集的地方。