名家論壇》賈程年／沒有響的國家警報

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台灣是個島嶼，四面環海，容易受極端氣候影響，造成災害。前幾天短時間強降雨，風大雨驟，已經讓人見識到大自然的威力；今天無預警的大地震，更讓不少高樓倒塌、道路中斷，房屋結構出現問題，這些都是可能造成極大傷害的因子，偏偏我們的國家警報，完全沒動靜！
根據氣象署的說法是，災防告警系統(PWS)警報門檻為震度4級以上，部分地區預估震度僅3級，因此警報範圍未涵蓋到，所以包括桃園市、新北市、台北市、基隆市、高雄桃源、屏東九如6地實際震度達4級以上，但因為「預估」震度不到，所以沒發警報。
請問這樣的說法大家能夠接受嗎？
那請問今年1月，中國大陸發射衛星國家警報大響，政府對全民發送說是飛彈，還發了兩、三次，這又是什麼道理？而且明明訊息裡說「飛越南部上空」，為何北部的民眾也都收到？不是說沒有影響的地方不會發送嗎？
大地震不發警報、假飛彈就狂發。國家警報若是「只發政府想發的警報」，真的可以廢掉了。
災防告警系統是政府「防救災雲端計畫」的子系統，由行政院相關部會與4G業者合作建置。依規定是由行政院災害防救辦公室統籌規劃並督導整體計畫，而由各部會依權責發送主管災害示警資訊。
然而，我們看看地震過後，行政院災防辦在哪裡？中央災害防救會執行長吳澤成沒出聲，災防辦召集人陳建仁陪著蔡英文總統去了趟中央災害應變中心聽取報告後，好像也沒有他的事情。更扯的是，中央災害防救委員會上一次開會已經是112年11月的事情，將近一年半沒有開會。
地震第一時間，地方政府即時應變，包括立即開設緊急應變中心、宣布捷運停駛、啟動接駁車服務及道路巡檢，透過首長臉書及縣市政府臉書傳遞最新資訊，同時視察災損。那中央政府呢？
與此同時，災害最需要的即時通訊也出了問題，不少電信基地台都遭到損壞，很多地方的收訊都中斷，5G斷線，甚至連4G都收不到，只能接到3G。訊息收不到自然會有落差，也無法把最新的狀況傳出去。如此脆弱的基礎設備，蔡政府看到了嗎？
更讓人憤怒的是，就在地震頻傳、訊息混亂的時候，竟然有人刻意製造假消息，說新北市停止上班上課、之後還謠指台中市也停班停課。好在第一時間新北市立刻出面嚴正駁斥，侯友宜更震怒要警方嚴辦，查出誰在刻意散布假消息，影響救災。奇怪，平常最愛查假消息的NCC怎麼沒聲音了？
當全民的身家財產、性命受到危害時，中央政府到底在哪裡？今天是地震，明天萬一真的是飛彈怎麼辦？政府真的一點警覺都沒有嗎？
蔡英文視察中央災害應變中心時說了一段極為諷刺的話，「在餘震頻繁發生的這個時刻，政府更要確保資訊正確性，也提供有需要的國人即時協助，讓國人可以安心和安全」、「我們嚴陣以待，一起努力！」
如果嚴陣以待，就不會不發警報！在民眾最需要正確資訊與即時預警的時候，這兩樣最基本的要求，政府都無法做到。
沒有響的國家警報，暴露出政府部會的無心與不作為！而蔡英文的話語則顯示出她的無所作為與毫不關心。讓人擔憂的是，這樣的狀況還會一直持續到520賴清德就任之後。
一個地震國家警報就可以罷工，不用說真的遇到戰時怎麼辦，台灣的防災及預警機制真的脆弱到不行。
●作者：賈程年／資深媒體人
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