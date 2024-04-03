起飛前遇強震！盧秀燕星國落地 急與災害應變中心視訊會議
台中市長盧秀燕於疫情首度出訪，選了新加坡3天早去晚回的班機，不料竟在飛機關閉艙門、尚未起飛時發生花蓮大地震，幕僚連忙在機上買Wi-Fi、連繫掌握災情，盧秀燕也在長達4個半小時的航程落地後，立即與災害應變中心連線。好在台中大致平安，她除了叮嚀注意餘震，也指示消防局、衛生局組成備援隊伍，全力協助花蓮救災。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕一行今（3）日清晨6點半在桃機簡單受訪後，隨即辦理登機，就在艙門關閉不久、飛機尚未起飛時，台灣發生花蓮大地震，坐在機艙內的眾人都感受明顯搖晃，但已無法離開。隨行的副市長鄭照新連忙在機上買Wi-Fi、與相關單位連線，讓盧秀燕得以在飛機上收集訊息、了解災情、指揮決策。機艙內服務人員也不斷傳遞台灣最新消息，安撫乘客不安的心。
盧秀燕第一時間就掌握到台中市以和平區災情最嚴重，路斷、人員受傷送醫，其餘多屬零星災情，也得知花蓮受災嚴重，除了立即致意花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁，也責成留守的副市長黃國榮統籌應變、整備搜救大隊隨時出發。
經過4個半小時飛行，盧秀燕午後下飛機時，台中市已由原本的3級開設提升為2級開設，盧秀燕立刻與坐鎮市府的黃國榮、台中市災害應變中心連線，以掌握最新情形，還不忘提醒，未來幾日可能有餘震，請民眾加強戒備。如有任何災情，請撥打119或1999市民專線通報。