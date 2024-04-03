花蓮7.2強震！遠雄海洋公園閉園1週、6景區封閉　清明節出遊注意

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花蓮遠雄海洋公園業者表示地震發生在開園區，目前園內設施、海洋動物都安好，為了旅客安全，園區4月4日至4月10日閉園一週安全檢查，期間相關預約的客人，請放心我們會做相關安排處理，但目前先以現場安全為優先處理。
花蓮翰品酒店暫停營業5天
震後有牆壁龜裂、樑柱水泥剝落、露出鋼筋等災情，業者宣布4/3至4/7暫停營業，進行必要的安全檢查。
國家風景區預防性關閉
因應今日花蓮地震災情狀況，觀光署所屬國家風景區轄內旅遊景點目前預警性封閉及活動暫停情形如下：
一、東北角及宜蘭海岸國家風景區：龜山島4月3日封島（無人申請登島），亦無賞鯨船行程，將持續巡檢，確認安全無虞才開放登島。
二、東部海岸國家風景區：
1、4月3日遊客中心休館：花蓮遊客中心、奚卜蘭遊客中心、秀姑巒溪遊客中心。
2、4月3日景區封閉：芭崎景區、奇美景區。
3、 4月3日秀姑巒溪泛舟活動暫停。
三、花東縱谷國家風景區：
1、鯉魚潭潭北水岸步道預警性封閉。
2、鯉魚潭潭東步道多處落石，已封閉。
3、鯉魚潭、鶴岡及羅山遊客中心因停班停課關閉。
四、參山國家風景區：4月3日谷關捎來步道實施預警性封閉，待全線巡檢安全無虞後開放。
五、澎湖國家風景區：小門鯨魚洞預警性封閉。
六、茂林國家風景區：十八羅漢山自然保護區預警性封閉。
由於目前持續有餘震發生，交通部觀光署再次呼籲，民眾近期應注意自身安全，非必要切勿前往山區及從事觀浪、海釣及戲水等活動，以免發生危險，另可至交通部觀光署官網查詢預警性封閉遊憩據點即時訊息。
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