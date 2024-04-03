洪金寶《九龍》對打古天樂！抄鐵鋸殺紅眼 影壇大哥暖心一幕曝光
今年72歲的武打巨星洪金寶，因為膝蓋開刀的關係，外出多要仰賴拐杖和輪椅前進，患有糖尿病的他近來靠著飲食控制、成功瘦身，日前出席「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」整個人面色紅潤；新電影《九龍城寨之圍城》的花絮最近曝光，洪金寶拿鐵鋸痛毆敵人，對打古天樂更是架勢十足，重返武行笑開懷。
記者黃雅琪／綜合報導
鄭保瑞執導香港黑幫電影《九龍城寨之圍城》，改編自余兒的小說《九龍城寨》、漫畫司徒劍橋繪畫，集結古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、黃德斌、胡子彤、伍允龍、張文傑主演。本片近日釋出幕後花絮片段，飾演「大老闆」的洪金寶早早到片場試招、鋪道具維護安全，親自擔任動作指導與武師設計招式，還與男主角古天樂現場對打，寶刀未老重現當年英勇。
洪金寶日前出席「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」，他提到因為患有糖尿病的關係，在飲食方面相當節制：「其實就是所有澱粉都不能吃，其他都可以吃，肥豬肉也任我吃！」近幾年鮮少公開露面，洪金寶笑說除了去市場買菜以外，其他時間多數都待在家裡，有在思考執導新電影的劇本，但一想到要找發行商就頭痛。
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