那些同名不同命的歌曲！2種〈衝動〉〈藍天〉　哪一首是你的NO.1

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蕭亞軒2008年推出的專輯《3面夏娃》中收錄的歌曲〈衝動〉，當她輕輕吟唱出「忍不住，想要愛你的衝動，不確定你屬於我，會有點寂寞」、「忍不住，想要吻你的衝動，不確定我的執著，能讓你感動」，道盡曖昧中的不確定感，想要忍住喜歡你的心情，卻又清醒著沉淪，難受又心動，矛盾的情緒不斷糾結，思緒糾纏成雜亂的毛線圈，理不出頭緒，也無法輕易放棄，最後只能固執的相信「自己感受不怕失落」。
動力火車的〈衝動〉，收錄在2002年發行的專輯《MAN》，他們以渾厚嗓音，唱出屬於男人在愛情中愛不下去的痛，「衝動，我的手在發抖，愛情路是那麼陡，走了好久沒盡頭，你選擇留，我選擇走」，想要伸手緊握這段感情，明知不可為而為之，想要不撞南牆不回頭，可是沒有結果的愛情，早在一開始就知道結局，該留還是該走，這是一個沒有正解的選擇題，而唯一能給的只剩下「心甘情願被你玩弄」。
一個「衝動」，有多少種表達的方式？都是「衝動」，被蕭亞軒、動力火車唱出了不同味道，同樣都是固執選擇，卻有著不一樣的心酸，是情緒洶湧到無法壓抑的「衝動」，如同濃稠墨色裡的一縷皎白月光；是脆弱又自卑的「衝動」，就像是南美洲的雨季，熱辣辣又濕漉漉。
自信獨美〈花蝴蝶〉VS.回頭是岸〈花蝴蝶〉
蔡依林專輯《花蝴蝶》，日前迎來發行15周年紀念日，同名主打曲〈花蝴蝶〉就像是如今天后蔡依林自信的象徵，用她刺眼的光芒告訴那些沒自信的女孩們「你們是花花世界裡，限量版的花花蝴蝶」，面對世俗的三言兩語，何必在意？也不需要為了迎合大眾的美而改變，每個女孩都是特別的、帶著光芒的，刺眼又溫和。這首歌讓人不禁聯想蔡依林6年前發行的歌曲〈怪美的〉，「我」又怪又美，就只是我自己，無需任何人來貼上標籤與被定義。
同樣歌名也是〈花蝴蝶〉，收錄在游鴻明於2003年的專輯《2003心情創作台北寂寞部屋》中，雖然歌名是「花蝴蝶」，但這首歌詞一次也沒出現「花蝴蝶」這個詞，反而是以一種文字敘述影像的方式，帶出「花蝴蝶」的模樣，「有人在找，有人要逃，有人在燈紅酒綠四處落腳」、「請你不要流連夜店擁抱，只為了短暫歡笑到處停靠」，聽完了，才明白，啊原來是在說總是在花叢裡游走，片刻不沾身的「花蝴蝶」，可以說是奉勸渣男、渣女的回頭之歌。
都是「花蝴蝶」，兩首歌曲雖然同名，但是意境與想要傳達的意思卻是大相徑庭，一個是傳達自信之美；一個則是奉勸回頭是岸的感情歌曲，那麼對於你來說，「花蝴蝶」又代表著什麼？
進退兩難〈藍天〉VS.還你自由〈藍天〉
張惠妹1998年推出的專輯《牽手》中，收錄了歌曲〈藍天〉，身為許多人「情感載體」的張惠妹，她吸收了太多情緒，一旦透過歌曲、歌詞釋放，光是一句平鋪直述的歌詞「我陷在愛裡面，是誰停住時間，越過了重重的心牆，有一整片藍天」，都能讓聽者為之情動，誰沒被愛情所困，就像繞不出的死胡同，進退兩難，走不進你的心，卻也無法雙手一攤棄權，明明一抬頭是萬里晴空、廣闊的天，卻依舊想要執著的堅守魏闕。
2004年黃義達的專輯《無法定義》收錄曲〈藍天〉，什麼是藍天，是可以自由飄浮的雲朵、是漫山飛舞的雪花，如同歌詞「我的愛，你是片雲，不要害怕，去尋找全新的自己」、「也許你就要遇到，雷雨閃電的暴風圈，也許就要遇到烏雲密佈灰色陰天，凍的像冰霜，北國下雪天，停下腳步想想我」，沒錯，我是愛你的，而你是自由的，這首〈藍天〉就像是溫柔的告白，暖心的陪伴，愛情裡最讓人心動與心痛的潤物細無聲，大概就是如此。
張惠妹的〈藍天〉是愛的執著、愛的義無反顧，愛到沒了自我，卻還是想要愛；黃義達的〈藍天〉，反倒是愛的自由，因為我愛你，所以放手也合乎常理，你可以是翱翔的飛鷹，我選擇當一片藍天，守著你與每個季節。
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