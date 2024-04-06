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林莎的5件事！愛穿丁字褲「因為布料少可省錢」　考到中西餐證照

▲盤點林莎的5件事，私下愛穿丁字褲、有中西餐證照，理想型大公開。（圖／林莎臉書）
▲盤點林莎的5件事，私下愛穿丁字褲、有中西餐證照，理想型大公開。（圖／林莎臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

「國民初戀」林莎以甜美娃娃臉、32D好身材在競爭激烈的寫真界殺出一條血路，至今發行3本個人寫真集，而她不僅美貌出眾，慧黠又機靈的性格，加入外景節目《食尚玩家》主持群後，出色表現獲得觀眾高度評價，人氣也扶搖直上，IG追蹤數超過110萬。《NOWnews今日新聞》為你整理關於林莎的5件小事，如愛穿丁字褲、有餐飲證照、最討厭油條的男人等。

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▲林莎擁有高顏值、苗條身材，受封「台版三上悠亞」、「國民初戀」、「無害女友」。（圖／林莎臉書）
▲▼林莎顏值高、身材窈窕，有「台版三上悠亞」、「國民初戀」、「無害女友」等封號。（圖／林莎臉書）
▲▼林莎擁有高顏值、曼妙身材，受封「台版三上悠亞」、「國民初戀」、「無害女友」。（圖／翻攝自林莎臉書）
高中沒畢業就出社會　當過展場Show girl

林莎16歲、17歲就出社會工作，從高雄北漂的她，展場Show girl、活動主持人和模特兒都做過，那時使用藝名「Lisa 莉莎」，經過多年拚博和等待，終於被出版社相中，得到出寫真集的機會，2019年發行首本作品，25歲順勢出道當藝人。

▲▼林莎入行前為Show girl，2019年推出首本寫真集。（圖／林莎臉書）
▲▼林莎入行前為Show girl，2019年推出首本寫真集。（圖／林莎臉書）
▲▼林莎入行前為Show girl，2019年推出首本寫真集。（圖／林莎臉書）
愛做菜、打線上遊戲　有中餐丙級證照

林莎的興趣很廣泛，很喜歡下廚料理的她，在得到《食尚玩家》主持工作前，夢想就是主持美食節目，2020年11月考取中餐丙級證照，不久連西餐丙級證照也拿到，徒手殺魚、烘焙甜點都只是小Case，不過現在越來越忙，短時間內沒時間進階乙級考試。此外，林莎本身也是一名遊戲愛好者，愛打LOL（英雄聯盟）和玩手遊。

▲▼林莎擁有高顏值、苗條身材，受封「台版三上悠亞」、「國民初戀」、「無害女友」。（圖／翻攝自林莎臉書）
▲▼林莎喜歡下廚做料理，擁有中西餐丙級證照。（圖／林莎臉書）
▲林莎喜歡下廚做料理，擁有中西餐丙級證照。（圖／林莎臉書）
很喜歡穿丁字褲　原因害羞不敢說

林莎過去在寫真書中幾乎都有丁字褲造型，平常分享在粉專的泳裝照片，不論工作中還是私人旅遊，都只會穿丁字泳褲，閨密元元（吳婕安）曾經在節目上證實，林莎超級愛穿丁字褲，讓林莎非常害羞，主持人問原因，元元猜是不喜歡內褲的摺痕，她否認，僅說：「習慣吧！」還搞笑解釋丁字褲布料少，比較省錢。

▲▼林莎休假到曼谷享受陽光。（圖／翻攝自林莎臉書）
▲▼林莎酷愛穿丁字褲，下水也不例外。（圖／林莎臉書、IG）
▲▼林莎身材無懈可擊。（圖／林莎IG）
KTV必點蔡依林、林俊傑的歌　理由曝光

林莎說過，只要和朋友、同事上KTV歡唱，自己必定會點蔡依林（Jolin）和林俊傑（JJ）的歌，原因是Jolin的快歌很容易炒熱現場氣氛，JJ則是有太多膾炙人口的經典曲，只要前奏一出來，大家都能一起合唱，而唱KTV就是要追求全體開心同樂的感覺。

難抗拒有電眼的男生　討厭油條、自大的人

林莎目前單身，不急著交男友，她曾經公開擇偶條件，外表希望皮膚白皙、乾乾淨淨，重要的是對方要有雙會放電的眼睛，對眼時會讓她小鹿亂撞、有觸電感，「眼神交流很重要」，但只能對她放電，個性要幽默、活潑，不能油條、自大，且限於兩人相處，在外必須低調，還有善良、誠實，「也許是平凡上班族。」

▲▼林莎睡衣造型很養眼，魔鬼身材若隱若現。（圖／翻攝自林莎臉書）
▲▼林莎滿相信一見鍾情，有可能閃婚，不過她說自己不是衝動類型，所以要嫁之前一定會想清楚。（圖／林莎臉書）
▲林莎滿相信一見鍾情，有可能閃婚，不過她說自己不是衝動類型，所以要嫁之前一定會想清楚。（圖／林莎臉書）
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