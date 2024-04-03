花蓮7.2強震！台新金捐款千萬元 提供紓困貸款及保戶關懷4大措施
花蓮地區今（3）日發生規模7.2強震，台新金控宣布捐款新台幣1000萬元做為賑災之用，其中600萬指定捐款予此次災情最嚴重的花蓮，善盡企業責任。同時，台新金旗下子公司台新銀行針對受災戶提供紓困貸款；台新人壽提供受災保戶多項關懷服務，期待花蓮受災民眾儘速重建家園，走出地震陰影，回復正常生活。
記者顏真真／台北報導
花蓮今日發生規模7.2地震，餘震不斷造成多棟建築物倒塌。台新金總經理林維俊表示，為協助民眾進行災後重建，台新銀行提供房貸既有客戶房屋紓困融資貸款，免收手續費、可不限制清償期間、最長得申請6期寬限期。針對台新既有放款客戶，因天然/特定災害等重大不可抗力因素而導致無法履行契約時，台新將依個案受理客戶申請本金緩繳、本息緩繳或展延還款期限等紓困方案，以降低受災戶還款壓力。
此外，台新人壽也針對受災保戶提供多項關懷服務，自災害發生日起3個月內，只要提出受災證明者，自這災害發生日起3個月為止新申請之保單借款，可減免前6個月利息。受災保戶於本次災害發生日前已辦理之保單借款，免收6個月保單借款利息；補發保單免收工本費。
此外，台新人壽受災保戶的保單應繳日在這次災害發生日起3個月內（不含已在自動墊繳或停效中），以書面提出緩繳到期應繳保費的申請（保費已繳者，不接受退費申請），將可緩繳至寬限期結束後3個月。針對受災保戶立即啟動關懷，並派員到府慰問受傷保戶及身故保戶家屬，了解理賠需求優先處理傷亡保戶之相關理賠申請以協助完成快速理賠服務。