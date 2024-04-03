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花蓮7.2強震！餘震不停怎麼辦？精神醫揭4大安心策略

▲面對突如其來的天災，可能會經歷極度的焦慮，會透過咬手指、摳指甲、拔頭髮等行為。（圖／奇美醫院提供）
▲面對突如其來的天災，可能會經歷極度的焦慮，會透過咬手指、摳指甲、拔頭髮等行為。（圖／奇美醫院提供）

記者林志怡／台北報導

花蓮今（3）日上午發生芮氏規模7.2的強震，且整個上午餘震不斷，讓許多民眾心生恐懼與不安。奇美醫院精神醫學部部長林健禾表示，許多人在地震後可能會經歷極度的焦慮、恐慌，甚至出現創傷後壓力症候群（PTSD），建議民眾通過身體活動、良好的睡眠、社交支持與專業諮詢等4大面向，來讓自己度過艱難時刻。

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今日上午地震不斷，中央氣象署資訊顯示，今日上午首次地震發生在07:58、震央位於台灣東部海域，東經121.67度、北緯23.77度處，芮氏規模達7.2，後續周邊餘震不段，全台各地有感，各地也陸續傳出災情。

林健禾指出，情緒反應不僅是心理層面的問題，也與人體的生物學變化息息相關，比如壓力賀爾蒙的分泌等，許多人在震後會無法馬上調適過來、因此出現焦慮、恐慌，甚至於PTSD的情況，從精神醫學角度來說，可以從身體活動、良好的睡眠、社交支持與專業諮詢等4大面向做調整。

林健禾說，人體在地震等驚嚇後，會因為交感神經系統與外部刺激，處於高度緊張情況，這時候通過快走、瑜伽、或是任何形式的運動，都可以幫助減少壓力賀爾蒙，促進內啡肽的釋放，藉此改善情緒並減輕焦慮，其他如深呼吸、正念冥想、指導式放鬆等，也有助於幫助身體恢復平衡。

另一方面，良好的睡眠也對心理健康非常重要，林健禾提到，睡眠不足會進一步加劇您的焦慮與壓力，建立固定的睡眠時間表、確保睡眠環境安靜舒適，以及避免在睡前使用電子產品，都有助於改善睡眠品質，但若失眠或夜間驚醒的現象持續出現，應考慮尋求專業醫師的協助，獲得適當的睡眠障礙治療。

林健禾說，與家人、朋友和社區保持聯繫，分享您的感受和經歷，也可以在緊張之際提供情感上的支持；如果陷入難以自我控制的焦慮和壓力情緒，可以尋求專業心理諮詢和治療可能是恢復正常生活的重要一步，精神科醫師和心理師可以提供專業的指導和幫助。

此外，林健禾提醒，心理復原需要時間和努力，而這三策略僅是幫助您邁向更好心理健康的起點。請不要擔心尋求幫助，因為每個人都有可能受到影響，並需要支持和理解。希望這些精神醫學的策略能為您帶來一絲安慰和指引，在恢復過程中找到力量和希望。

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