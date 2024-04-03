花蓮強震救援！展望會開設募款專戶、芥菜種會啟動災民收容與捐款

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展望會提到，根據災後6小時初步調查，目前服務家庭的受災情形以北花蓮狀況較嚴峻，初步預估受災戶超過180戶，受影響人次超過600人，影響範圍可能更大，展望會將持續積極追蹤聯繫；但宜蘭縣、台東縣等服務家庭皆安全。
展望會說，目前有工作人員於花蓮東大門協助相關單位開設「檢傷分類站」，以及在花蓮中華國小外設置等候快速帳，隨時啟動應變服務。目前展望會協助3處收容安置所包括中華國小、崇德國小、中正體育館旁，繼續提供兒童關懷服務。
重建之路漫長且艱辛，展望會邀請民眾支持「花蓮強震救援計畫」：
🟡郵政劃撥帳號：15752467，戶名：台灣世界展望會，請註明「飢餓三十 花蓮強震救援計畫」
🟡捐款可至台灣世界展望會官網、momo購物網、LINE Pay愛心捐款 、街口支付。
🟡如有【緊急救助】需求可撥打：02-8195-3005，或洽詢電子信箱：pr@worldvision.org.tw
基督教芥菜種會也緊急與花蓮縣政府合作，啟動災民收容與關懷服務，稍早也協助撤離倒塌大樓的災民，並提供急難救助金及生活物資。透過全台各地服務團隊，了解社區認養童家庭與合作教會的安全狀況，並提供合作教會在芥菜種會花蓮習藝所緊急安置。除了關懷既有的受助家庭，也擴大援助社區中的受災戶，進一步連結修繕團隊恢復家園安全。
此外，因應震災期間停課及清明連假，芥菜種會開放位在花蓮習藝所的「國中課後陪讀班」及「青春young基地」，由社工陪伴，提供有需要的兒少讀書和育樂的活動空間。
芥菜種會建立社區助人網路，投入花蓮大地震的災後重建，需要社會大眾一起以助人的方式傳遞愛，陪伴地震災民走出困境。捐款請連結芥菜種會官網，或洽捐款專線02-7705-9292。
基督教芥菜種提供花蓮震災服務與需求
🟡捐款支持急難救助金與受災戶服務專線：02-7705-9292
🟡受災戶申請急難救助連結表單
震災物資需求品項：三合一麥片10包入、600ml礦泉水、肉類罐頭、小瓶保久乳、調理包。
請寄至：花蓮習藝所，地址：花蓮縣新城鄉北埔村北埔路13-1號；基督教芥菜種會台東中心，地址：台東市更生北路384巷50號1樓
🟡花蓮習藝所開放「國中課後陪讀班」及「青春young基地」：
1、國中課後陪讀班：原為習藝所附近社區青少年、新城國中學生等強化課業及課後照顧需求所成立，因應震災期間停課及清明連假之需要，延長服務時間為每日13:00-19:00（供餐），歡迎需要安靜讀書環境或陪伴支持的國小及國中生參加，如需了解更多訊息，請致電黃社工0900-750426
2、青春young基地：為社區青少年提供多元的休閒育樂活動空間，因應此次震災期間停課及清明連假之需求，調整服務時間為每日9:00-12:00及13:00-16:00，歡迎受災之12-18歲的國小六年級到高中生參加，若需更多了解，請致電蔡社工03-826-2021分機3526。
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