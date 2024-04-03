花蓮強震！調研：影響面板廠1到2天生產　價格將獲得支撐

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TrendForce認為，由於現階段電視面板備貨需求強勁，預期友達和群創的整體稼動率水位4月將分別提升至85%及83%。但受到地震影響，不排除稼動率有進一步下調的可能性。
以各應用觀察，電視為主的廠區已是近乎滿載的狀態，因此預計在本次地震影響下，部分電視面板出貨有可能會受到影響。電視面板價格原先預期在4月將持續維持上漲格局，但中小尺寸電視面板需求已出現放緩態勢。
地震後，將持續關注中小尺寸電視面板價格的上漲動能是否能延續至5月。不過TrendForce認為，目前台系面板廠對電視面板價格影響力已下降，因此除非地震對於產線停產的衝擊拉長到一周以上，否則對於電視面板價格發展趨勢影響是有限的。
而另一方面，以IT 面板近況而言，Monitor面板近期出現較強勁的備貨需求，但由於部分廠區稼動率仍有餘裕空間，仍可觀察待產線陸續恢復後，是否能將需求補上。Monitor面板價格近期開始出現明顯反彈上漲，加上需求持續好轉下，將關注地震對產能的影響是否有機會持續推升並擴大面板價格上漲力道。
NB面板目前需求持續維持疲軟，且面板廠仍有庫存予以因應，預估現階段對出貨影響相對較小。但邁入第二季後，預期NB面板需求也將開始逐步增強，對於亟欲拉抬面板價格的面板廠而言，是否也有機會藉地震後對產能的衝擊而開始調漲NB面板價格，將是未來1~2個月的觀察重點。
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