花蓮翰品酒店「即起停業」提前重建！訂房訂席「無條件全額退費」
今（3）日上午7:48台灣東部海域發生芮氏規模7.2強震，最大震度的花蓮災情慘重，雲朗觀光集團旗下、超過40年歷史的翰品酒店宣布「即日起停業」，考量旅客及員工的安全，提早啟動原訂明年改建計劃，由於目前當地仍部分地區停電，待恢復電力及常態運作後，將主動聯繫已訂房與訂席之顧客，啟動協助轉單與全額退費的溝通與協調。業者強調，「無條件全額退費」，透露不少訂房民眾已主動聯繫；但實際影響住房之旅客數量，仍須調查。
記者蕭涵云/台北報導
今地牛翻身，發生芮氏規模7.2強震，全台震撼、餘震不斷，最大震度的花蓮首當其衝，天王星大樓倒塌、蘇花公路山崩。雲朗觀光集團旗下、位於花蓮的翰品酒店，擁有超過40年歷史，原已於2023年取得拆除及改建許可，本規劃於明年啟動改建。
地震後隨即檢視飯店受損情形，考量顧及旅客及員工安全，宣布「即日起停業」，決定提前啟動改建程序。因地震緣故目前仍使花蓮當地部分地區停電，翰品酒店花蓮團隊承諾將於恢復電力及常態運作後，下週主動聯繫已訂房與訂席之顧客，啟動協助轉單與全額退費的溝通與協調。
《NOWnews今日新聞》記者致電業者，官方回覆一定「無條件全額退費」，並透露不少訂房民眾已主動聯繫飯店；但實際影響住房之旅客數量，仍須調查。為使花蓮翰品酒店顧客安心，雲朗觀光訂房中心也將於兒童清明連假4月4日至4月7日期間，每日上午9點至下午6點間啟動服務專線，協助旅客訂房、訂席退款事宜，建議可洽詢 02-8991-5699，將有專人為旅客提供服務。