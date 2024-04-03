協助花蓮賑災重建家園　新光金捐款1000萬元

花蓮今（3）日上午發生芮氏規模7.2強震，造成多處建物倒塌毀損及人員傷亡，新光金控宣布，將由子公司新光人壽、新光銀行、元富證券共同捐款新台幣1000萬元，做為賑災及災後重建之用。 我是廣告 請繼續往下閱讀 新光金捐款1000萬元包括新光人壽捐款500萬元、新光銀行捐款300萬元、元富證券捐款200萬元，其中600萬元將指定捐款給花蓮縣政府，希望協助這次受災最嚴重的花蓮，供相關單位急難救助，與協助花蓮受災民眾安置與後續重建。此外，新光人壽也於災後第一時間啟動緊急應變小組，清點各辦公大樓情況及人員安全，同時迅速啟動「新光防災五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務，並針對受災保戶提供身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元的傷亡慰問金，祈願台灣一切平安。更多「0403花蓮大地震」相關新聞。花蓮7.2強震！台新金捐款千萬元 提供紓困貸款及保戶關懷4大措施花蓮7.2強震釀9死882傷！鴻海捐贈8000萬 助災區救援、家園重建餘震不斷傳出災情 宏碁率先捐出600萬元協助救災及重建7.2強震災情不斷！填補災損光有基本地震險不夠 專家建議這樣保