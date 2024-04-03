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協助花蓮賑災重建家園　新光金捐款1000萬元

▲新光金控宣布，捐款1000萬元，協助花蓮賑災及重建家園。（圖／記者顏真真攝）
▲新光金控宣布，捐款1000萬元，協助花蓮賑災及重建家園。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

花蓮今（3）日上午發生芮氏規模7.2強震，造成多處建物倒塌毀損及人員傷亡，新光金控宣布，將由子公司新光人壽、新光銀行、元富證券共同捐款新台幣1000萬元，做為賑災及災後重建之用。

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新光金捐款1000萬元包括新光人壽捐款500萬元、新光銀行捐款300萬元、元富證券捐款200萬元，其中600萬元將指定捐款給花蓮縣政府，希望協助這次受災最嚴重的花蓮，供相關單位急難救助，與協助花蓮受災民眾安置與後續重建。

此外，新光人壽也於災後第一時間啟動緊急應變小組，清點各辦公大樓情況及人員安全，同時迅速啟動「新光防災五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務，並針對受災保戶提供身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元的傷亡慰問金，祈願台灣一切平安。

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