強震台股跌逾百點！金管會喊3月外資淨匯入逾2千億 基本面仍穩建
今（3）日上午7點58分發生芮氏規模7.2強震，餘震也不斷，台股一度跌下近200點，終場收在20337.60點，跌128.97點，跌幅0.63%，3大法人合計賣超136.15億元，其中外資「由買轉賣」賣超181.89億元。不過，金管會也喊話，3月外資淨匯入66.06億美元、約新台幣2117億元， 創2011年以來第6大淨匯，上市櫃公司截至2月底累計營收金額為6.16兆元，年增4.56%，創歷年同期次高，本益比約22.96倍，台股基本面尚稱穩健。
記者顏真真／台北報導
金管會指出，今年3月單月外陸資賣超上市櫃股票新台幣411.77億元，今年截至3月底，累計買超新台幣686.74億元；113年3月單月份外陸資淨匯入66.60億美元，創下自2011年年以來第6大淨匯入，113年截至3月底累計淨匯入152.17億美元。
此外，AI題材持續占據全球主流，美國4大指數走高，帶動台股相關供應鏈，吸引外資資金匯入，台股加權指數3月21日收於20199.09點，今年截至3月外陸資累計淨匯入152.17億美元。
金管會更表示，今年截至2月底，我國上市櫃公司計營收金額為新台幣6.16兆元，較去年同期成長4.56%，營收金額為歷年同期次高，另台股股利殖利率達3.15%，加計股票股利為3.23%，截至今年2月底本益比約22.96倍，顯示台股基本面尚稱穩健。