7.2強震GoShare站出來！4/3整日前1小時免費　先付錢的4/8陸續退

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📍4/3 00:00 - 24:00 期間，租借全台 GoShare 「隨借隨還」與「定點借還」車輛，每趟租借前一小時免費，之後每分鐘費率計費。系統預計於 4 月 8 日進行退款處理，退款完成後，App 上的該趟行程紀錄即顯示折抵一小時費用後之金額，用戶實際收到退款依各家銀行作業時間而定，預計 3-5 個工作天。
📍針對過去兩個月曾在雙北地區有 GoShare 騎乘紀錄之用戶，4 月 8 日 至 4 月 12 日期間，每日可獲得40元騎乘金（20 元 x 2 張），騎乘金於當日 00:00 開始生效，需於當日 24:00 前使用完畢，逾期失效。系統將於前一日自動派送騎乘金至用戶的帳戶。
🟡如果因電信商訊號不穩定無法還車，官方建議以下做法：
📍1 請將車輛放置於路邊安全處，將安全帽放在車輛上，即可「直接」離開。
📍2 如果有個人物品放置於車廂內，則請先進線 GoShare App 線上文字客服，告知遺留的物品、時間、車牌號碼後即可離開現場，將主動與你聯繫，並將物品寄還。
📍3若車輛放置位置在服務範圍外也沒有關係，請將車輛放置於路邊安全處，將安全帽放在車輛上，即可「直接」離開。
📍4若離開後發現手機訊號恢復正常，可以直接於 App 上歸還車輛，進線 GoShare App 的 24 小時線上文字客服，告知 4/3 受異常影響之行程訂單，會將受影響的時間範圍區間的訂單，進行退款處理。退款完成後，App 上的該趟行程紀錄會顯示 0，實際收到退款依各家銀行作業時間而定，預計 3-5 個工作天。
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