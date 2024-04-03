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清明連假就是要返鄉！遇台鐵停駛　台東民眾不死心：明天再來等

▲花蓮今（3）日發生大地震，台鐵蘇澳新=鳳林間停駛，影響不少乘客返鄉過清明連假。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.03）
▲花蓮今（3）日發生大地震，台鐵蘇澳新=鳳林間停駛，影響不少乘客返鄉過清明連假。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.03）

記者李琦瑋／台北報導

花蓮地區今（3）日上午7點58分，發生芮氏規模7.2強震，台鐵蘇澳新=鳳林間西正線停駛，預計今天24點完成單線搶通，明天首班車起恢復單線運轉，影響不少花東乘客返鄉過清明連假。今天晚間6點多，一名要前往台東的乘客陳小姐接受 《NOWnews今日新聞》採訪時表示，雖然知道台鐵停駛，但還是到板橋火車站碰碰運氣，也許會修復好、恢復通車，看到停駛「傻眼」，只好明天再來等等看了。

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▲板橋車站台鐵列車時刻表。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.03）
▲板橋車站台鐵列車時刻表。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.03）
記者在18點23分抵達板橋車站，發現台鐵北上列車，往基隆自強號晚18分鐘、區間晚12分鐘，後續還有晚51分鐘的區間車；往台東的新自強號5252車次，經由東線，受地震影響停駛；進站時刻表上也特別註明因地震影響，區間車目前截短行駛到宜蘭站，樹林開出的東部列車停駛，南部上來的東部列車行駛到七堵。

南下時刻表到員林、湖口、苗栗、台中、樹林等皆顯示準點，到潮州、竹南僅晚1分鐘，皆未受地震影響。

陳小姐表示，花東民眾1月前就要以實名制先搶票，她本來要搭5252車次回台東過清明連假，今天一下班就立刻回家收拾行李，趕到板橋火車站，雖然事前有看到新聞說列車停駛，但還是想碰碰運氣，說不定搶修成功、恢復通車，結果到現場看到停駛，趕到「傻眼」，只好再次提著行李廂回家。

陳小姐無奈地說，難得放4天連假，可以回台東，「但也沒辦法，遇到地震」，台鐵說明早恢復通車，她只好再到現場等看看，不過明天的列車訂位也都滿了，希望能比照今天南迴線全面開放站票，讓今天沒搭到的車的乘客，都能回家，「明天再來就對了，一定要回去掃墓」。

台鐵公司宣布，明天提供海運旅客4班加開列車

蘇澳新站往花蓮站時刻

5466次區間快車9:01開,花蓮9:48到

4084次區間快車9:59開,花蓮11:06到

花蓮站往蘇澳新站時刻

4187次區間車13:10開，14:31到

4085次區間快車14:45開，15:46到

▲板橋車站高鐵列車時刻表。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.03）
▲板橋車站高鐵列車時刻表。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.03）
台灣高鐵則自下午13點53分全線恢復原時刻表營運，記者查詢進站時刻表，北上、南下皆恢復準點通車。正在板橋車站等高鐵的朱小姐說，自己要返回高雄過連假，正在等朋友一起買自由座，目前看起來高鐵未受影響。


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