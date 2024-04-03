清明連假就是要返鄉！遇台鐵停駛　台東民眾不死心：明天再來等

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南下時刻表到員林、湖口、苗栗、台中、樹林等皆顯示準點，到潮州、竹南僅晚1分鐘，皆未受地震影響。
陳小姐表示，花東民眾1月前就要以實名制先搶票，她本來要搭5252車次回台東過清明連假，今天一下班就立刻回家收拾行李，趕到板橋火車站，雖然事前有看到新聞說列車停駛，但還是想碰碰運氣，說不定搶修成功、恢復通車，結果到現場看到停駛，趕到「傻眼」，只好再次提著行李廂回家。
陳小姐無奈地說，難得放4天連假，可以回台東，「但也沒辦法，遇到地震」，台鐵說明早恢復通車，她只好再到現場等看看，不過明天的列車訂位也都滿了，希望能比照今天南迴線全面開放站票，讓今天沒搭到的車的乘客，都能回家，「明天再來就對了，一定要回去掃墓」。
台鐵公司宣布，明天提供海運旅客4班加開列車：
蘇澳新站往花蓮站時刻
5466次區間快車9:01開,花蓮9:48到
4084次區間快車9:59開,花蓮11:06到
花蓮站往蘇澳新站時刻
4187次區間車13:10開，14:31到
4085次區間快車14:45開，15:46到
台灣高鐵則自下午13點53分全線恢復原時刻表營運，記者查詢進站時刻表，北上、南下皆恢復準點通車。正在板橋車站等高鐵的朱小姐說，自己要返回高雄過連假，正在等朋友一起買自由座，目前看起來高鐵未受影響。
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