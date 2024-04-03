古巨基來台錄音遇強震！睡到一半「天降橫禍」瞬間驚醒：以為做夢
台灣花蓮縣外海今（3）日上午7點58分發生芮氏規模7.2劇震，花東地區災情嚴重。香港歌手「情歌王子」古巨基昨日抵台準備錄音，住在台北飯店內卻遇上「25年來最大地震」，廁所天花板掉落大型隔板，所幸沒有砸傷古巨基，他透過經紀公司報平安：「睡夢中驚醒，以為做夢！」
記者黃雅琪／綜合報導
根據《香港01》報導，港星古巨基昨日搭機抵台後，住在位於台北的飯店內，他此行主要是為了新歌錄音前來，卻正巧撞上自「921大地震」之後的最大劇震，飯店內的廁所因為劇烈搖晃的關係，天花板直接掉下一大片隔板，幸好古巨基沒有被砸傷，他透過經紀公司回報現況：「古巨基昨天飛到台灣，在這裡跟大家報個平安啊！」
這起地震發生的時間在早晨，正巧撞上通勤族上班尖峰時間，也有人在睡夢中被嚇醒，古巨基透露當時他正在睡覺，還以為是自己做夢，起床看新聞才知道發生芮氏規模7.2劇震，趕緊向同行的工作人員報平安，他留在飯店內等待地震結束，並誠心祈求別再發生災害：「希望不要再那麼多天災人禍，願所有人都平安。」
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