影／熱心攤販赴花蓮賑災！路程受阻現烤麵包免費發送 喊台灣加油
今（3）日上午7時58分，花蓮發生7.2強震，截至晚間10時，釀成9人死亡、1011人傷、143人受困，有一名開著麵包餐車的攤販黃姓老闆，下午2點就從嘉義出發，帶著親友的愛心與1000顆手工蛋塔、1000個菠蘿麵包跟蛋糕，要前往花蓮進行物資賑災，不料卻因道路坍方卡在半路，不過見到現場相當多的工作人員從早忙到晚，便決定現烤點心發送給在場人員，希望能透過一些小心意拋磚引玉，也希望花蓮能度過這次難關。
記者林莞茜／綜合報導
黃姓老闆接受《NOWnews今日新聞》新聞團隊訪問，稱來之前不知道路況，從下午2點出發到這邊已經7小時，但前方疑似有坍方，已在這裡卡住半小時，有其他大哥稱已經卡了三小時，預計會在花蓮待到星期五，因為週末有活動要擺攤，但若回程不方便的話，就會把活動取消「現在無法預測就能幫忙就幫忙」。
黃姓老闆表示，因為見到現場很多工作人員，正在開烤，要把蛋塔跟麵包烤起來直接給現場的人員、民眾，不然大家都卡在這邊很久很累，
對於今日7.2強震，黃老闆也說，第一時間聯想到921大地震「當時我還是高職，沒有能力能幫忙什麼，現在有能力希望以一些小心意，希望拋磚引玉度過這次難關」，目前除了他們外，還知道嘉義有關東煮餐車還有餐車聯盟的人都有捐款。
最後，黃老闆更喊話，希望「台灣加油、天佑花蓮、天佑台灣，大家都要加油」，住附近的民眾也趕到現場，拿到麵包點心後向老闆道謝，也說施工從11點多就在這裡，很多人沒吃飯，所以老闆卡在這裡看到後就做麵包點心送給我們和卡在這邊的民眾，非常感激，也還好家人都很平安。