花蓮強震！台鐵漏夜搶通　今全線正常發車

花蓮昨（3）日早上7時58分左右發生芮氏規模7.2強震，全台有感，過了13分鐘，立刻又發生芮氏規模6.5的餘震，且至今仍餘震不斷，造成部分鐵路、公路中斷。經過搶通，台鐵今（4）日上午宣布全線正常發車行駛。 我是廣告 請繼續往下閱讀 台鐵公司今上午表示，經全力搶通雙線，今日全線正常發車行駛。因應台9線公路中斷，增開宜蘭=花蓮間區間快車10列次，崇德車站第一、二月台因地震受損，為維旅客安全，於完成結構鑑定前暫時停用，不辦理客運。台鐵提醒，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊可洽台鐵官方網站或撥打台鐵24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打），或洽各就近車站。為維護旅客權益，台鐵指出，持台鐵4月3日全線車票及4月4日起或訖為花東地區車站未使用者，於4月3日起一年內至車站而辦理退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。 更多「0403花蓮大地震」相關新聞。花蓮強震路斷！恐爆旅客退房潮 觀光署：可退訂金或延期花蓮強震！桃機3旅客砸傷幸無大礙 天花板、牆面掉落花蓮強震！蘇花公路「蘇澳－崇德」預警性封閉快訊／花蓮7.2強震！和仁=崇德爆大面積落石 高鐵增開自由座