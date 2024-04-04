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攝影大師張照堂過世！天生叛逆又低調　沒有親自領金馬終身成就獎

▲81歲攝影家張照堂辭世，天生叛逆又低調的他，當年沒有親自領金馬獎終身成就獎。（圖／文化部提供）
▲81歲攝影家張照堂辭世，天生叛逆又低調的他，當年沒有親自領金馬獎終身成就獎。（圖／文化部提供）

記者楊穎軒／綜合報導

知名攝影大師張照堂昨（3）日由家屬證實，於2日深夜11點過世，享壽81歲，他的作品橫跨電影、電視、紀錄片等多元視覺藝術，長年致力教育、策展，對台灣影像文化影響巨大，曾經獲得金馬獎終身成就獎、金鐘獎、國家文藝獎、行政院文化獎等，不過骨子低調又叛逆的他，當年沒有親自領金馬獎。

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▲張照堂獲得第59屆金馬獎「終身成就獎」。（圖／翻攝自台北市立美術館）
▲張照堂對台灣影像藝術貢獻卓越，曾經獲頒第59屆金馬獎終身成就獎。（圖／翻攝自台北市立美術館）
張照堂1943年出於板橋，國中時哥哥借他一台相機，開啟對攝影的興趣，恩師為高中攝影社指導老師、攝影家鄭桑溪，張照堂曾經任職中視攝影記者、編導及超視製作人等，1997年起於國立台南藝術學院（現為台南藝術大學）音像紀錄研究所任教，2009年退休後獲聘南藝大榮譽教授。

文化部長史哲對張照堂的逝世深表哀悼與敬意，文化部將呈請總統明令褒揚。

▲張照堂攝製的紀錄片與專題報導數量龐大，內容涵蓋人物、藝術、民俗生活、信仰、戲曲、地景產業等。（圖／TIDF提供）
▲張照堂攝製的紀錄片與專題報導數量龐大，內容涵蓋人物、藝術、民俗生活、信仰、戲曲、地景產業等。（圖／TIDF提供）
導演黃信堯2022年頒發金馬獎終身成就獎給恩師，但張照堂不改低調、神祕又叛逆的性格，沒有親自上台領獎，他的大弟子曹文傑轉達老師的感言，張照堂感謝家人的支持，也謝謝金馬獎的肯定，要將此獎獻給台灣所有紀錄片及相關影像工作者，黃信堯哽咽地說：「張老師不僅自己創作，也不斷提攜後進。」

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